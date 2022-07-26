До появления ядерного оружия. Израиль может нанести превентивный удар по Ирану

Если израильское руководство примет решение об ударах по иранской территории, то им нужно будет решить ряд проблем. В частности, дозаправку самолетов из-за удаленности Ирана.

Ядерная программа Ирана продолжается, поэтому, чтобы не допустить получения ядерного оружия, Израиль готов нанести превентивный удар. Об этом сообщает издание о военных конфликтах 1945.

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Получение ядерного оружия для Израиля, Саудовской Аравии и ряда других государства опасно. Как пишет автор, угроза не в том, что Иран склонен к самоубийству, а в том, что он неизлечимо болен. Если режим в стране рухнет, как было с режимом Чаушеску в Румынии, то народные силы захватят Тегеран. После этого подразделения Революционной гвардии, которые отвечают за ядерные разработки, могут начать атаку.

Сложность для израильских атак заключается в том, что иранская ядерная программа разбросана по территории всей страны. По территории Иран также больше, чем Ирак или Сирия, поэтому нужно решить ряд моментов, в частности дозаправку самолетов.

Также Израилю нужно будет использовать крылатые ракеты, чтобы уничтожить подземные ядерные объекты. Потребуется уничтожить средства ПВО и аэродромы Ирана, центры управления и контроля. Скорее всего, в таких условиях Иран нанесет ответный удар через "Хезбаллу" по Израилю, Саудовской Аравии и ОАЭ.

По итогу решение нанести удары по ядерной программе Ирана потребует привлечения немалых сил и средств со стороны Израиля.

Напомним, израильский "Моссад" мог убить руководителя ядерной программы Ирана Саида Тамардара Мутлака.

Ранее в Израиле представили новую многофункциональную ракету Ice Breaker, способную наносить удары на дистанции до 300 км.