Израильская разведка "Моссад" могла убить руководителя ракетной программы Ирана, — СМИ
По информации журналистов, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти инженера стала общедоступной и угрожали его семье.
В Иране распространяется информация о смерти одного из руководителей ракетной и беспилотной программы страны Саида Тамардара Мутлака. Его могли убить израильские спецслужбы. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на отчет иранской диссидентской группы.
Согласно сообщению, он погиб несколько дней назад в городе Шираз на юге Ирана. Иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти стала общеизвестной и угрожали семье Мутлака, чтобы те не делились информацией об этом.
Журналисты пишут, что в непроверенных сообщениях в социальных сетях утверждалось, что за убийством Мутлака стоит "Моссад" (национальная разведывательная служба Израиля, — ред).
Официальная реакция иранских властей пока что не поступала, однако 23 июля в МИД страны заявили, что "трусливое убийство героев нашего научного мастерства не помогло закулисным террористам достичь своих целей".
Напомним, 22 июля стало известно, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии и уничтожил склад. Авиаудар пришелся по территории мастерской рядом с Дамаском, где производились БПЛА.
23 июля израильский журналист Атилла Сомфалви рассказал, что разведка "Моссад" помогла вычислить российских агентов в Украине. По его информации, спецслужбы нескольких стран участвовали в поиске российских пособников в Киеве.
Тем временем украинских СМИ сообщают, что Иран передал России боевые беспилотники Shahed-129, они поедут к границе с Украиной.