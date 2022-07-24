Израильская разведка "Моссад" могла убить руководителя ракетной программы Ирана, — СМИ

По информации журналистов, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти инженера стала общедоступной и угрожали его семье.

В Иране распространяется информация о смерти одного из руководителей ракетной и беспилотной программы страны Саида Тамардара Мутлака. Его могли убить израильские спецслужбы. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на отчет иранской диссидентской группы.

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Согласно сообщению, он погиб несколько дней назад в городе Шираз на юге Ирана. Иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти стала общеизвестной и угрожали семье Мутлака, чтобы те не делились информацией об этом.

Журналисты пишут, что в непроверенных сообщениях в социальных сетях утверждалось, что за убийством Мутлака стоит "Моссад" (национальная разведывательная служба Израиля, — ред).

Официальная реакция иранских властей пока что не поступала, однако 23 июля в МИД страны заявили, что "трусливое убийство героев нашего научного мастерства не помогло закулисным террористам достичь своих целей".

Напомним, 22 июля стало известно, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии и уничтожил склад. Авиаудар пришелся по территории мастерской рядом с Дамаском, где производились БПЛА.

23 июля израильский журналист Атилла Сомфалви рассказал, что разведка "Моссад" помогла вычислить российских агентов в Украине. По его информации, спецслужбы нескольких стран участвовали в поиске российских пособников в Киеве.

Тем временем украинских СМИ сообщают, что Иран передал России боевые беспилотники Shahed-129, они поедут к границе с Украиной.