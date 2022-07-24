Ізраїльська розвідка "Моссад" могла вбити керівника ракетної програми Ірану, — ЗМІ

За інформацією журналістів, іранська влада не хотіла, щоб новина про смерть інженера стала загальнодоступною і загрожувала його родині.

В Ірані поширюється інформація про смерть одного із керівників ракетної та безпілотної програми країни Саїда Тамардара Мутлака. Його могли вбити ізраїльські спецслужби. Про це повідомляє ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на звіт іранської дисидентської групи.

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Згідно з повідомленням, він загинув кілька днів тому у місті Шираз на півдні Ірану. Іранська влада не хотіла, щоб новина про смерть стала загальновідомою і загрожувала сім'ї Мутлака, щоб ті не ділилися інформацією про це.

Журналісти пишуть, що у неперевірених повідомленнях у соціальних мережах стверджувалося, що за вбивством Мутлака стоїть "Моссад" (національна розвідувальна служба Ізраїлю — ред).

Офіційна реакція іранської влади поки що не надходила, проте 23 липня в МЗС країни заявили, що "боягузливе вбивство героїв нашої наукової майстерності не допомогло закулісним терористам досягти своїх цілей".

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Ізраїль атакував завод зі збирання іранських безпілотників у Сирії та знищив склад. Авіаудар припав територією майстерні поруч із Дамаском, де вироблялися БПЛА.

23 липня ізраїльський журналіст Атілла Сомфалві розповів, що розвідка "Моссад" допомогла вирахувати російських агентів в Україні. За його інформацією, спецслужби кількох країн брали участь у пошуку російських прибічників у Києві.

Тим часом українські ЗМІ повідомляють, що Іран передав Росії бойові безпілотники Shahed-129, вони поїдуть до кордону з Україною.