Ізраїльська розвідка "Моссад" допомогла вирахувати "кротів" РФ в Україні, — журналіст

Спецслужби кількох країн брали участь у пошуку російських прибічників у Києві, запевняє джерело.

Служба зовнішньої розвідки Ізраїлю "Моссад" допомогла вирахувати російських агентів в Україні. Про це ізраїльський журналіст Атілла Сомфалві повідомив на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на джерело, обізнане про ситуацію в Києві.

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За його інформацією, співробітники "Моссаду" спільно з українськими, американськими та іншими спецслужбами виявляли "кротів та прибічників" Росії, які діяли проти інтересів України. В коментарях думки з цього питання розділилися, деякі користувачі засудили журналіста за розголошення таких відомостей та закликали зберігати нейтралітет, щоб зробити росіян ворогами. Втім, знайшлися й ті, хто схвалив допомогу Україні.

"Чи брав участь Моссад у пошуку ворогів біля дому Зеленського ? Відповідь позитивна", — написав Атілла Сомфалві.

Раніше в Ізраїлі провели соцопитування серед російськомовних жителів про вторгнення РФ в Україну. Більшість учасників визнали війну Росії проти України, а президента Володимира Путіна її винуватцем. Водночас 4% вважають те, що відбувається російською "спецоперацією" на користь українців, ще 2% упевнені, що росіяни воюють проти режиму Володимира Зеленського, а 1% відповіли, ніби це Україна воює проти Росії. 33% опитаних не підтримують нейтральну позицію Ізраїлю, а 27% її повністю розділяють.

У липні Ізраїль вирішив надіслати додаткову допомогу Україні. Країна передасть ЗСУ бронежилети, шоломи, протигази та інше захисне спорядження, а також костюми для розмінування.

Писали також, що Україна збудує систему безпеки за прикладом Ізраїлю. Як розповів Почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняк, країна вигадала та реалізувала унікальну стратегію оборони, яку варто взяти за зразок.