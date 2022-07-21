В Ізраїлі провели соцопитування серед російськомовних жителів про вторгнення РФ в Україну
Більшість вважають Володимира Путіна нераціональним лідером і винуватцем у війні проти України. Проте є й ті, хто вважає навпаки.
Російськомовний сайт NEWSru.co.il провів опитування своїх читачів щодо ставлення мешканців Ізраїлю до російського вторгнення в Україні. Результати опубліковано на сайті.
Ставлення до вторгнення РФ в Україну
- 76% читачів вважають, що РФ веде війну проти України;
- 13% вважають, що РФ воює проти колективного Заходу;
- 4% вважають, що це не війна, а "спецоперація", щоб українці могли вільно визначати майбутнє;
- 2% вважають, що це війна РФ проти режиму Зеленського;
- менше 1% читачів вважають, що це Україна воює проти Росії.
Підтримка України серед російськомовних жителів Ізраїлю
Серед читачів 75% підтримують Україну, 12% за Росію, а 11% займають нейтральну позицію. При цьому автори окремо виділили респондентів з РФ — 61% на стороні України, 21% — на стороні РФ та 13% нейтральні.
Серед респондентів з України підтримують Україну 87%, Росію — 7%, посідають нейтральну позицію — 5%.
Уряд Ізраїлю має займати нейтральну позицію
Респондентам було поставлене запитання: "Чи згодні ви з думкою "Ізраїль має перш за все дбати про свої інтереси. Уряд Ізраїлю не повинен підтримувати жодну із сторін цього конфлікту?"
Результати були такими:
- 33% не згодні з цим, але розуміють, чому Ізраїль посідає таку позицію;
- 27% повністю згодні;
- 26% згодні, але ця позиція не бездоганна;
- 12% не згодні.
Як Ізраїль має допомагати Україні
Загалом читачі вважають, що Ізраїль недостатньо допомагає Україні. А на запитання, як могли б допомагати, відповіли так:
- 73% — гуманітарно;
- 55% — захисним спорядженням;
- 39% — озброєнням.
Ставлення до Зеленського та Путіна
77% вважають, що відповідальність за вторгнення лежить на Путіні. Лише 8% вважають винуватцями НАТО, а 6% — американський президент Джо Байден.
- 75% не вважають Путіна раціональним лідером;
- 18% називають президента РФ раціональним.
Водночас 65% вважають, що Володимир Зеленський морально вже переміг у цій війні, лише 24% із цим не згодні. Серед росіян про моральну перемогу Зеленського говорять 54%, серед українців — 70%.
Санкції не ефективні
- 61% вважають, що санкції Заходу не є дієвими;
- 26% — дієві.
Опитування проводилось серед читачів сайту. Він проводився 20-21 липня. У ньому взяло участь 7 583 респонденти, з яких 7 393 відповіли на всі запитання. Опитування відбиває настрої серед російськомовних жителів Ізраїлю.
Водночас 47% опитаних вважають, що Ізраїль має приєднатися до санкцій проти РФ, а 33%, що ні.
Нагадаємо, в Ізраїлі жінка вперше стала командиром піхотного батальйону "Каракаль", який складається з чоловіків і жінок.