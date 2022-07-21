В Ізраїлі провели соцопитування серед російськомовних жителів про вторгнення РФ в Україну

Більшість вважають Володимира Путіна нераціональним лідером і винуватцем у війні проти України. Проте є й ті, хто вважає навпаки.

Російськомовний сайт NEWSru.co.il провів опитування своїх читачів щодо ставлення мешканців Ізраїлю до російського вторгнення в Україні. Результати опубліковано на сайті.

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Ставлення до вторгнення РФ в Україну

76% читачів вважають, що РФ веде війну проти України;

13% вважають, що РФ воює проти колективного Заходу;

4% вважають, що це не війна, а "спецоперація", щоб українці могли вільно визначати майбутнє;

2% вважають, що це війна РФ проти режиму Зеленського;

менше 1% читачів вважають, що це Україна воює проти Росії.

Підтримка України серед російськомовних жителів Ізраїлю

Серед читачів 75% підтримують Україну, 12% за Росію, а 11% займають нейтральну позицію. При цьому автори окремо виділили респондентів з РФ — 61% на стороні України, 21% — на стороні РФ та 13% нейтральні.

Серед респондентів з України підтримують Україну 87%, Росію — 7%, посідають нейтральну позицію — 5%.

Уряд Ізраїлю має займати нейтральну позицію

Респондентам було поставлене запитання: "Чи згодні ви з думкою "Ізраїль має перш за все дбати про свої інтереси. Уряд Ізраїлю не повинен підтримувати жодну із сторін цього конфлікту?"

Результати були такими:

33% не згодні з цим, але розуміють, чому Ізраїль посідає таку позицію;

27% повністю згодні;

26% згодні, але ця позиція не бездоганна;

12% не згодні.

Як Ізраїль має допомагати Україні

Загалом читачі вважають, що Ізраїль недостатньо допомагає Україні. А на запитання, як могли б допомагати, відповіли так:

73% — гуманітарно;

55% — захисним спорядженням;

39% — озброєнням.

Ставлення до Зеленського та Путіна

77% вважають, що відповідальність за вторгнення лежить на Путіні. Лише 8% вважають винуватцями НАТО, а 6% — американський президент Джо Байден.

75% не вважають Путіна раціональним лідером;

18% називають президента РФ раціональним.

Водночас 65% вважають, що Володимир Зеленський морально вже переміг у цій війні, лише 24% із цим не згодні. Серед росіян про моральну перемогу Зеленського говорять 54%, серед українців — 70%.

Санкції не ефективні

61% вважають, що санкції Заходу не є дієвими;

26% — дієві.

Опитування проводилось серед читачів сайту. Він проводився 20-21 липня. У ньому взяло участь 7 583 респонденти, з яких 7 393 відповіли на всі запитання. Опитування відбиває настрої серед російськомовних жителів Ізраїлю.

Водночас 47% опитаних вважають, що Ізраїль має приєднатися до санкцій проти РФ, а 33%, що ні.

Нагадаємо, в Ізраїлі жінка вперше стала командиром піхотного батальйону "Каракаль", який складається з чоловіків і жінок.