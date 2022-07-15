В Ізраїлі жінка вперше стала командиром піхотного батальйону "Каракаль"

Батальйон складається із жінок і чоловіків — це підрозділ сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю.

Пані майор ЦАГАЛу Ор Лівні стала першою жінкою, яку призначили командиром батальйону "Каракаль". Про це повідомляє Nash-Israel.

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Ор Лівні разом із призначенням у батальйоні отримала підвищення до звання підполковника. Лівні стала першою жінкою в ЦАГАЛі, яка отримала таку посаду в змішаному батальйоні. "Каракаль" — це піхотний підрозділ сухопутних військ АОІ, що складається як із чоловіків, так і з жінок. Батальйон входить до складу територіальної бригади "Паран" у Південному військовому окрузі.

[ + – ] Ор Лівні отримала звання підполковника разом із призначенням

Загалом у бригаді "Паран" є три батальйони, в якому службу проходять спільно чоловіки та жінки.

Пані підполковник Ор Лівні розпочала службу рядовим бійцем. Потім вона закінчила офіцерський курс і пройшла всі рівні звань до підполковника. Має відзнаку командувача округу "Цалаш алюф", яку отримала в процесі запобігання спробі прориву єгипетських терористів у 2014 році. Після поранення вона реабілітувалась і повернулася на службу до армії.

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