В Израиле женщина впервые стала командиром пехотного батальона "Каракаль"

Батальон состоит из женщин и мужчин — это подразделение сухопутных войск Армии обороны Израиля.

Майор ЦАХАЛа Ор Ливни стала первой женщиной, которую назначили командиром батальона "Каракаль". Об этом сообщает Nash-Israel.

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Ор Ливни вместе с назначением в батальоне получила повышение до звания подполковника. Ливни стала первой женщиной в ЦАХАЛе, получившей такую должность в смешанном батальоне. "Каракаль" — это пехотное подразделение сухопутных войск АОИ, состоящее как из мужчин, так и из женщин. Батальон входит в состав территориальной бригады "Паран" в Южном военном округе.

[ + – ] Ор Ливни получила звание подполковника вместе с назначением

Всего в бригаде "Паран" есть три батальона, в котором службу проходят совместно мужчины и женщины.

Подполковник Ор Ливни начала службу рядовым бойцом. Затем она закончила офицерский курс и прошла все уровни званий до подполковника. Имеет знак отличия командующего округом "Цалаш алюф", который получила при предотвращении попытки прорыва египетских террористов в 2014 году. После ранения она реабилитировалась и вернулась на службу в армию.

Напомним, Генштаб ВСУ изменил правила постановления на военный учет женщин. Они могут это делать по собственному желанию.

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