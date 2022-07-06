В Харькове из-за обстрела погибла бразильская актриса и модель Талита До Валле (фото)

Женщина добровольно присоединилась к украинской армии, где была снайпером и спасателем. Вместе с ней погиб ее бразильский сослуживец Дуглас Бурито.

На войне в Украине были убиты двое добровольцев из Бразилии, это произошло 30 июня в результате ракетных атак российских войск на Харьков. Погибшими оказались 39-летняя бразильская актриса и супермодель Талита До Валле и ее напарник — 40-летний Дуглас Бурито, которые воевали на стороне украинской армии в Международном легионе. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Сообщается, что в момент удара они находились в укрытии, но начался обстрел. После чего начался пожар и женщина задохнулась от дыма. Дуглас Бурито попытался спасти девушку и вернулся в укрытие, но затем последовала новая атака ВС РФ, в результате которой он также погиб.

Что известно о Талите До Валле

Талита До Валле находилась в Украине всего 3 недели, она была снайпером и спасателем. Кроме того, женщина отвечала за прикрытие от наступления российских войск.

Это не первая война, на которой побывала военнослужащая. Ранее она воевала в Ираке и присоединилась к Пешмергу — вооруженным силам независимого Курдистана, которые боролись с ИГИЛ. Там она изучила снайперскую подготовку, а свой военный опыт она документировала и выкладывала в YouTube. До этого Талита до Валле изучала право, работала моделью и актрисой, а также была защитницей животных.

Что известно о Дугласе Бурито

Как сообщает издание El Heraldo, Дуглас Буриго — 40-летний бывший бразильский солдат, который только в мае записался добровольцем в украинскую армию для помощи в сражении против России. За неделю до своей гибели он отправил своим друзьям аудиозапись, в которой сообщил им, что не уверен, вернется ли он в Бразилию живым.

Известно, что в течение четырех лет он служил в армии своей страны, и что недавно он решил стать добровольцем. В июне он стал активно участвовать в боевых действиях против российских войск.

[ + – ] Талита До Валле и Дуглас Бурито [ + – ] Дуглас Бурито

Напомним, 6 июня стало известно, что на войне в Украине погиб белорусский командир батальона "Волат" с позывным Брест. Бойцы полка Кастусь Калиновского отражали попытку танкового прорыва ВС РФ, однако в какой-то момент с ними пропала связь.

17 июня в Госдепе сообщили, что в боях за Украину пропал третий американский доброволец. По словам представителя ведомства Неда Прайса, им удалось установить имя третьего бойца, но детали его исчезновения неизвестны.