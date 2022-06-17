В боях за Украину пропал третий американский доброволец, — Госдеп

По словам представителя ведомства Неда Прайса, им удалось установить имя третьего бойца, но детали его исчезновения неизвестны.

В Украине мог пропасть третий американский доброволец, отправившейся воевать в ВСУ для борьбы с российским вторжением. Об этом сообщили в Государственном департаменте, передает The New York Times.

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Вчера, 16 июня в Госдепе заявили, что помимо двух американских ветеранов, пропавших в боях под Харьковом, исчез еще один боец. На данный момент в ведомстве не знают всех подробностей произошедшего.

При этом представитель Госдепа Нед Прайс утверждает, что личность пропавшего удалось установить. Если окажется, что первых двух бойцов Александра Дрюке и Энди Хьюна взяли в плен вместе с третьим военным, то это будут первые случаи пропажи военных.

Отмечается, что ныне риск для иностранцев в рядах ВСУ возрос. Российские оккупационные администрации "Л/ДНР" считают их наемниками, а из-за этого считают, что на них не распространяется Женевская конвенция о защите военнопленных. А ранее они приговорили к смертной казни двух британцев и марроканца.

Напомним, 15 июня в СМИ появилась информация, что в ходе боя под Харьковом двое американцев попали в плен к ВС РФ.

Ранее суд "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных военных в составе ВСУ.