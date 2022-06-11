Трех иностранцев, морских пехотинцев ВСУ, к смертной казни приговорила Россия, — адвокат

Суд над военнопленными за их участие в конфликте — военное преступление, за которое будет отвечать Россия, заявил в комментарии Фокусу адвокат объединения "Амбрелла" Андрей Яковлев.

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Суд над военнопленными за их участие в конфликте — военное преступление, за которое будет отвечать Россия. Об этом для статьи Фокуса под названием "Наемники или бойцы ВСУ. Почему приговоренных к смертной казни в Донецке судили незаконно" сказал Андрей Яковлев, адвокат объединения "Амбрелла", эксперт правозащитной организации Медийная инициатива по правам человека, комментирую смертный приговор трем иностранным гражданам, служившим по контракту в Вооруженных силах Украины. Такой накануне вынес так называемый суд на оккупированной территории Донецкой области 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру из Великобритании и Сааудуному Брахиму, гражданину Марокко. Все трое были задержаны при выходе из Мариуполя в апреле 2022 года.

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Юрист отмечает, судить военнопленных можно только за военные преступления, в которых эти граждане не обвинялись.

"Наемничество", "свержение конституционного строя" и "посягательства на территориальную целостность" такими не являются, — говорит адвокат. — Если военнопленный необоснованно попадает под суд, даже такой фейковый — это само по себе свидетельствует о совершении военного преступления в отношении военнопленных".

И его совершают не какие-нибудь представители фейковых республик, а Российская Федерация.

"Потому что оккупированная территория Донецкой и Луганской области, как и Крым, находятся под эффективным (военным) контролем России, а значит — именно она ответственна за совершение международных преступлений, одним из видов которых являются военные преступления на этой территории, — продолжает Яковлев. — То есть представители оккупированных территорий действуют в интересах РФ: Россия санкционирует процесс, даже если он происходит от имени квазиобразования. И если с иностранцами что-нибудь случится — ответственность понесет Россия".

Читайте больше в статье "Наемники или бойцы ВСУ. Почему приговоренных к смертной казни в Донецке судили незаконно".