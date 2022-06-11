Наемники или бойцы ВСУ. Почему приговоренных к смертной казни в Донецке судили незаконно

На оккупированных территориях Донецкой области так называемый "суд" вынес смертный приговор трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину: 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер из Великобритании, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были задержаны при выходе из Мариуполя в апреле 2022 года.

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Из британской армии в украинскую. Как Шон Пиннер, Эйден Аслин и Саадун Брагим оказались в рядах ВСУ

Бывший солдат британской армии 48-летний Шон Пиннер в украинской армии с 2018 года. В начале 2022 года он дал интервью Daily Mail. Рассказал, что за время проживания в Украине успел жениться и теперь защищает свою семью и свой новый "приемный" город.

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"Россия начала эту войну, она финансирует ее, ведет ее. Но мы будем защищать Украину", — сказал он. В том же материале журналисты спросили Шона о вероятности попасть в плен. "Россияне будут относиться к нам иначе, если мы попадем в плен, потому что мы британцы", — ответил морпех.

[ + – ] Шон Пиннер раньше служил в Королевском английском полку

В том же 2018-м в Украину приехал и второй гражданин Великобритании Эйден Аслин, вскоре ставший морским пехотинцем в Вооруженных силах Украины, получив гражданство. До этого Эйден воевал в составе курдских отрядов народной обороны на севере Сирии. После возвращения в Великобританию в 2017-м был задержан для допроса.

Годом позже в стране оказался и Саадун Брагим. Он поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но бросил учебу и подписал трехлетний контракт.

Стоит отметить, что в Украине служба иностранцев в армии не запрещена. С 2014-го они считались добровольцами, а в 2018 году были внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" — в нем отмечено, что иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты на военную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контракту на должности рядового, сержантского и старшинского состава. С этого времени британцы, американцы, французы, хорваты и другие могут подписывать контракт и служить.

В начале войны, в феврале 2022-го, лично президент Владимир Зеленский призвал иностранцев помочь Украине, в ответ приехали несколько тысяч и влились в ряды ВСУ.

Иностранцы на скамье подсудимых: какой "приговор" вынесен британцам и гражданину Марокко

Аслин, Пиннер и Брахим выбрали для себя 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, вместе они оказались в окруженном Мариуполе на меткомбинате имени Ильича. В середине апреля попали в плен, о чем сообщили пророссийские и российские Телеграм-каналы. На федеральных каналах вышел сюжет, в котором Шон Пиннер и Айден Аслин, вероятно, под давлением, обращались с "просьбой" обменять их на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в Украине в госизмене.

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Два месяца спустя на видео из оккупированного Донецка все трое оказались в железной клетке зала судебных заседаний. Ее охраняют люди в балаклавах и повязках уже с русским символом "Z". Известно, что процесс длился недолго и за закрытыми дверями в так называемом "верховном суде". Из практики, которая сложилась в Донецке, дела о "диверсиях", "терроризме", "шпионаже" и "посягательстве на конституционный строй" проходят в закрытом режиме, иногда продолжаются один день, без привлечения адвокатов и свидетелей. В результате таких разбирательств "судьи" (а среди них есть и бывшие украинские судьи, изменившие присяге) объявляют "приговоры" — от 12 лет заключения до смертной казни.

[ + – ] 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер из Великобритании, а также гражданин Марокко Саадун Брагим во время "суда" в Донецке

Именно к смертной казни были "приговорены" два британца и марокканец за наемничество и совершение действий, "направленные на захват власти" и "свержение конституционного строя" так называемой республики.

На приговор сразу отреагировали как первые лица Великобритании, США и Европейского Союза, так и западные медиа. Большинство выразили обеспокоенность и назвали процессы попыткой использовать эту возможность для давления на Великобританию, которая помогает Украине в войне против России.

Без признаков наемничества. Какие права "обвиняемых" нарушены

О наемничестве не может быть и речи, ведь наемниками не считаются лица, которые входят в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. Об этом говорит Фокусу Андрей Яковлев, адвокат объединения "Амбрелла", эксперт правозащитной организации Медийная инициатива по правам человека. Яковлев не только специалист в области международного права, но и исследует квазиправовую систему, которая образовалась на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года.

"Наемники — это люди, участвующие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием получить личную выгоду, награду, существенно превышающую вознаграждение на аналогичных должностях. В этом случае ситуация иная — все "обвиняемые" являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, подписали соответствующие контракты. Этого достаточно, чтобы по международным правилам не считаться наемником. К тому же, обвиняемые иностранцы получают официальную зарплату. За то, что они приехали из других стран, им никто не доплачивает", — говорит эксперт.

[ + – ] Все "обвиняемые" являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, подписали соответствующие контракты Фото: Getty Images

Поскольку иностранцы входят в личный состав вооруженных сил, оказались на контролируемой противником территории под его властью, то они имеют статус военнопленных и защиту. А значит, их содержание регулируется третьей Женевской конвенцией.

В частности, согласно международному гуманитарному праву, у военнопленного есть так называемый боевой иммунитет — и поэтому военнопленного запрещено судить только по факту участия в вооруженном конфликте. Военнопленного можно подвергать суду только за совершение военного преступления, если таковое имело место. Причем речь не о каких-то абстрактных категориях, как обстрел Мариуполя, а вполне конкретных кейсах – например, об убийстве конкретного гражданского лица.

Но и в этом случае военнопленные тоже имеют права. Одно из них — право на справедливый суд. К примеру, право выбирать квалифицированного адвоката, требовать вызова в суд свидетелей и, если он считает необходимым, прибегать к услугам компетентного переводчика.

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"Сейчас нет информации о том, что эти права были удовлетворены, — продолжает Яковлев. — Как не известно и то, был ли достаточно квалифицированный переводчик и переводилось ли обвинение и другие важные документы на их родной язык. На видео, обнародованном русскими, видно, что "приговор" зачитывался на русском языке, а "подсудимые" не реагировали на него, возможно, не понимали. Необеспечение права на предоставление правовой помощи или квалифицированного переводчика – нарушение.

Также о нарушении права на справедливый суд может свидетельствовать продолжительность "процесса" — он был слишком скорым, чтобы обеспечить право на защиту. Иностранцы были задержаны в апреле 2022 года, а через два месяца уже "осуждены". При таком быстром процессе невозможно подготовиться, сформировать позицию в процессе со столь серьезными обвинениями с последствиями в виде смертной казни".

Ответственность России

Юрист отмечает, что в случае иностранных граждан, служивших на контракте в ВСУ, даже в "официальных" обвинениях о военных преступлениях не упоминается (ни "наемничество", ни "свержение конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность" такими не являются). Если военнопленный необоснованно попадает под суд, даже такой фейковый — это само по себе свидетельствует о совершении военного преступления в отношении военнопленных.

"И его совершают не какие-нибудь представители фейковых республик, а Российская Федерация, — продолжает юрист. — Потому что оккупированная территория Донецкой и Луганской области, как и Крым, находятся под эффективным (военным) контролем России, а значит — именно она ответственна за совершение международных преступлений, одним из видов которых являются военные преступления на этой территории. То есть, представители оккупированных территорий действуют в интересах РФ: Россия санкционирует процесс, даже если он происходит от имени квазиобразования. И если с иностранцами что-нибудь случится — ответственность понесет Россия".

Следует оговорить, что эта квазиправовая система начала формироваться на территории неподконтрольных правительству Украины Донецкой и Луганской областей еще в 2014 году. Она осуждала граждан Украины и раньше, но этому вопросу уделялось мало внимания.

"Теперь все видят, что происходит четкое вмешательство в права, к тому же иностранцев, весь мир комментирует этот приговор. Функционирование этой системы с внешними признаками судебного процесса продуцирует совершение международных преступлений. И это системное явление, а не индивидуальное. Ранее она приговаривала украинских военнослужащих, захваченных в плен, к огромным срокам заключения, после чего они попадали в колонии для отбывания наказания, а затем передавались в рамках обмена. Осуждались как тогда, так и сейчас за участие в вооруженном конфликте".

Россия специально проводила процесс на территории оккупированного Донецка, чтобы проверить, как мир воспримет подобные приговоры.

"РФ не решилась "судить" граждан Великобритании в РФ, хотя не существует никаких преград при перемещении с оккупированных территорий в РФ и наоборот. Возможно, суд состоялся в Донецке, чтобы можно было впоследствии заявить, что он был не настоящий, то есть иметь путь к отступлению. Хотя это не нивелирует действия РФ, мы уже стали свидетелями совершения военного преступления", — объясняет адвокат.

По сообщениям российских СМИ, у Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима есть месяц на обжалование "приговора".

Прокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту "осуждения" военнопленных. Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины.