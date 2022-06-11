Найманці чи бійці ЗСУ. Чому засуджених до страти в Донецьку судили незаконно

На окупованих територіях Донецької області так званий суд виніс смертний вирок трьом іноземним громадянам, які воювали на боці України: 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер з Великобританії, а також громадянин Марокко Саадун Брагім були затримані при виході з Маріуполя в квітні 2022 року.

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З британської армії до української. Як Шон Піннер, Ейден Аслін та Саадун Брагім опинилися в лавах ЗСУ

Колишній солдат британської армії 48-річний Шон Піннер в українському війську з 2018 року. На початку 2022-го він дав інтерв'ю Daily Mail. Розповів, що за час проживання в Україні встиг одружитися і тепер захищає свою сім'ю та своє нове "прийомне" місто.

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"Росія почала цю війну, вона фінансує її, веде її. Але ми будемо захищати Україну", — тоді сказав він. У тому ж матеріалі журналісти запитали Шона про ймовірність потрапити у полон. "Росіяни ставитимуться до нас інакше, якщо ми потрапимо в полон, тому що ми британці", — відповів морпіх.

[ + – ] Шон Піннер раніше служив у Королівському англійському полку

Того ж 2018-го до України приїхав й інший громадянин Великобританії Ейден Аслін, незабаром став морським піхотинцем у Збройних силах України, отримавши громадянство. До цього Ейден воював у складі курдських Загонів народної оборони (YPG) на півночі Сирії. Після повернення до Великобританії у 2017-му був затриманий для допиту.

На рік пізніше у країні опинився Саадун Брагім. Він вступив до Київського політехнічного інституту на факультет авіаційних та космічних систем, але покинув навчання й підписав трирічний контракт.

Варто зауважити, в Україні служба іноземців у війську не заборонена. З 2014-го вони вважалися добровольцями, а у 2018 року були внесені зміни у закон "Про військовий обов’язок і військову службу" — у ньому зазначено, що іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України (ЗСУ) за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу. Відтоді британці, американці, французи, хорвати та інші можуть підписувати контракт та служити.

На початку війни, у лютому 2022-го, особисто президент Володимир Зеленський закликав іноземців допомогти Україні, у відповідь приїхали кілька тисяч та влилися в лави ЗСУ.

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Аслін, Піннер та Брагім обрали для себе 36-у окрему бригаду морської піхоти, разом вони опинилися в оточеному Маріуполі на меткомбінаті імені Ілліча. У середині квітня потрапили у полон, про що повідомили проросійські та російські телеграм-канали. На федеральних каналах вийшов сюжет, у якому Шон Піннер і Ейден Аслін, ймовірно під тиском, зверталися з "проханням" обміняти їх на лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного в Україні у держзраді.

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Два місяці потому на відео з окупованого Донецька усі троє в залізній клітці зали судових засідань. Її охороняють люди у балаклавах та пов’язками вже з російським символом "Z". Відомо, що загалом процес тривав недовго і за зачиненими дверима у так званому верховному суді. За практикою, яка склалась у Донецьку, справи про "диверсії", "тероризм", "шпигунство" та "зазіхання на конституційний лад" відбуваються у закритому режимі, інколи тривають один день, без залучення адвокатів та свідків. У результаті таких розглядів "судді" (а серед них є колишні українські судді, які зрадили присязі) оголошують "вироки" — від 12 років ув'язнення до смертної кари.

Саме до смертної кари було "засуджено" двох британців та марокканця за найманство та скоєння дій, "спрямованих на захоплення влади" та "повалення конституційного устрою" так званої республіки.

На вирок одразу зреагували як перші особи Великобританії, США та Європейського Союзу, так і західні медіа. Більшість висловили занепокоєння та назвали процеси спробою використати цю можливість для тиску на Великобританію, яка допомагає Україні у війні проти Росії.

Без ознак найманства. Які права "обвинувачених" порушено

Про найманство не може йтися, адже найманцями не вважаються особи, які входять до особового складу збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті. Про це говорить Фокусу Андрій Яковлєв, адвокат об'єднання "Амбрела", експерт правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини. Яковлєв — не лише експерт у міжнародному праві, але й досліджує квазіправову систему, яка утворилась на окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року.

"Найманці — це люди, які беруть участь у воєнних діях, керуючись, головним чином, бажанням отримати особисту вигоду, нагороду, яка суттєво перевищує винагороду на аналогічних посадах. У цьому випадку так не є — всі "обвинувачені" є військовослужбовцями Збройних Сил України, підписали відповідні контракти. Цього достатньо аби за міжнародними правилами не вважатися найманцем. До того ж обвинувачені іноземці отримують офіційну зарплату. За те, що вони приїхали з інших країн їм ніхто не доплачує", — говорить експерт.

[ + – ] Усі "обвинувачені" є військовослужбовцями Збройних Сил України, підписали відповідні контракти Фото: Getty Images

Оскільки іноземці входять до особового складу збройних сил, опинилися на контрольованій супротивником території, під його владою, то вони мають статус військовополонених і захист. А отже їх утримання регулюється третьою Женевською конвенцією.

Зокрема, за міжнародними гуманітарним правом у військовополоненого є так званий бойовий імунітет — і тому військовополоненого заборонено судити лише за факт участі у збройному конфлікті. Військовополоненого можна піддавати суду лише за вчинення воєнного злочину, якщо такий мав місце. Причому йдеться не про якісь абстрактні категорії, як обстріл Маріуполя, а цілком конкретні кейси — наприклад, вбивство конкретного цивільного.

Але й у цьому випадку військовополонені також мають права. Одне з них — право на справедливий суд. Приміром, мати кваліфікованого адвоката на свій вибір, вимагати виклику до суду свідків і, якщо він це вважає за необхідне, вдаватися до послуг компетентного перекладача.

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"Зараз не маємо інформації, що ці права були задоволенні, — продовжує Яковлєв. — Як і не знаємо, чи був достатньо кваліфікований перекладач та чи перекладалося обвинувачення та інші важливі документи їх рідною мовою. На відео, оприлюдненому росіянами, видно, що "вирок" зачитувався російською мовою, а "підсудні" не реагували на нього, можливо, не розуміли. Незабезпечення права на надання правової допомоги чи кваліфікованого перекладача — порушення.

Також про порушення права на справедливий суд можуть свідчити тривалість "процесу" — він був досить швидким аби забезпечити право на захист. Іноземців було затримано у квітні 2022 року, а за два місяці вже "засуджені". При швидкому процесі неможливо підготуватися, сформувати позицію у процесі з такими серйозними звинуваченнями з наслідками у вигляді смертної кари".

Відповідальність Росії

Юрист зазначає, що у випадку іноземних громадян, що служили за контрактом у ЗСУ, навіть в "офіційних" обвинуваченнях про воєнні злочини не згадується (ані "найманство", ані "повалення конституційного ладу" і "посягання на територіальну цілісність" не є такими). Тож, якщо військовополонений необґрунтовано потрапляє під суд, навіть такий фейковий — це саме по собі свідчить про вчинення воєнного злочину щодо військовополонених.

"І його здійснюють не якісь там представники фейкових республік, а Російська Федерація, — продовжує юрист. — Тому що окупована територія Донецької та Луганської області, як і Крим, перебувають під ефективним (воєнним) контролем Росії, а отже — саме вона є відповідальною за вчинення міжнародних злочинів, одним із видів яких є воєнні злочини на цій території. Тобто представники окупованих територій діють в інтересах РФ: Росія санкціонує процес навіть якщо він відбувається від імені квазіутворення. І якщо з іноземцями щось трапиться — відповідальність понесе Росія".

Варто проговорити, що на території непідконтрольних Уряду України Донецької та Луганської області ще у 2014 році почала формуватися ця квазіправова система. Вона засуджувала громадян України і раніше, але цьому приділялося мало уваги.

"Тепер усі бачать, що відбувається чітке втручання у права, до того ж іноземців, весь світ коментує цей вирок. Функціонування цієї системи із зовнішніми ознаками судового процесу, продукує вчинення міжнародних злочинів. І це системне явище, а не індивідуальне. Раніше вона засуджувала українських військовослужбовців, захоплених у полон, до великих термінів ув'язнення, після чого вони потрапили у колонії для відбування покарання, а потім їх передавали для обміну. Засуджувала і тоді, і зараз за участь у збройному конфлікті".

Росія спеціально проводила процес на території окупованого Донецька, щоб перевірити, як світ сприйме такі вироки.

"РФ не наважилася "судити" громадян Великобританії у РФ, хоча не існує ніяких перепон при переміщенні з окупованих територій до РФ і навпаки. Можливо, суд відбувся у Донецьку, аби можна було згодом заявити, що він був не справжній, тобто мати шлях для відступу. Хоча це не нівелює того, що ми вже стали свідками вчинення воєнного злочину", — пояснює адвокат.

За повідомленнями російських ЗМІ, у Ейдена Асліна, Шона Піннера і Саадуна Брагіма є місяць на "оскарження".

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни) стосовно факту "засудження" військовополонених. Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України.