Трьох іноземців, морських піхотинців ЗСУ, до смертної кари засудила Росія, — адвокат

Суд над військовополоненими за їхню участь у конфлікті — воєнний злочин, за який відповідатиме Росія, заявив у коментарі Фокусу адвокат об'єднання "Амбрела" Андрій Яковлєв.

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Суд над військовополоненими за їхню участь у конфлікті — воєнний злочин, за який відповідатиме Росія. Про це для статті Фокусу під назвою "Найманці чи бійці ЗСУ. Чому засуджених до смертної кари в Донецьку судили незаконно" сказав Андрій Яковлєв, адвокат об'єднання "Амбрелла", експерт правозахисної організації Медійна ініціатива з прав людини, коментуючи смертний вирок трьом іноземним громадянам, які служили за контрактом у Збройних Силах України. Такий вирок напередодні виніс так званий суд на окупованій території Донецької області 28-річному Ейдену Асліну та 48-річному Шону Піннеру з Великобританії та Саадуну Брагіму, громадянину Марокко. Усіх трьох було затримано під час виходу з Маріуполя у квітні 2022 року.

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Юрист зазначає, що судити військовополонених можна лише за воєнні злочини, в яких ці громадяни не звинувачувалися.

"Найманство", "повалення конституційного ладу" та "посягання на територіальну цілісність" такими не є, — каже адвокат. — Якщо військовополонений необґрунтовано потрапляє під суд, навіть такий фейковий — це саме собою свідчить про скоєння воєнного злочину щодо військовополонених".

І його здійснюють не якісь представники фейкових республік, а Російська Федерація.

"Оскільки окупована територія Донецької та Луганської області, як і Крим, знаходяться під ефективним (військовим) контролем Росії, а отже — саме вона відповідальна за скоєння міжнародних злочинів, одним із видів яких є воєнні злочини на цій території, — продовжує Яковлєв. — Тобто представники окупованих територій діють на користь РФ: Росія санкціонує процес, навіть якщо він походить від імені квазіутворення. І якщо з іноземцями щось трапиться — відповідальність понесе Росія".

Читайте більше у статті "Найманці чи бійці ЗСУ. Чому засуджених до страти в Донецьку судили незаконно".