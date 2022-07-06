У Харкові через обстріл загинула бразильська акторка та модель Таліта До Валле (фото)

Жінка добровільно приєдналася до української армії, де була снайперкою і рятувальницею. Разом із нею загинув її бразильський товариш по службі Дуглас Буріто.

На війні в Україні було вбито двох добровольців із Бразилії, це сталося 30 червня унаслідок ракетних атак російських військ на Харків. Загиблими виявились 39-річна бразильська акторка та супермодель Таліта До Валле та її напарник — 40-річний Дуглас Буріто, які воювали на боці української армії у Міжнародному легіоні. Про це пише видання Daily Mail.

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Повідомляється, що в момент удару вони перебували в укритті, але почався обстріл. Після чого почалася пожежа і жінка задихнулася від диму. Дуглас Буріто спробував врятувати дівчину і повернувся в укриття, але потім була нова атака ЗС РФ, унаслідок якої він також загинув.

Що відомо про Таліту До Валле

Таліта До Валле перебувала в Україні лише 3 тижні, вона була снайперкою і рятувальницею. Крім того, жінка відповідала за прикриття від наступу російських військ.

Це не перша війна, на якій побувала військовослужбовиця. Раніше вона воювала в Іраку і приєдналася до Пешмерга — збройних сил незалежного Курдистану, які боролися з ІДІЛ. Там вона вивчила снайперську підготовку, а свій військовий досвід вона документувала та викладала у YouTube. До цього Таліта До Валле вивчала право, працювала моделлю та акторкою, а також була захисницею тварин.

Що відомо про Дугласа Буріто

Як повідомляє видання El Heraldo, Дуглас Буріго — 40-річний колишній бразильський солдат, який лише у травні записався добровольцем до української армії для допомоги у битві проти Росії. За тиждень до своєї загибелі він відправив своїм друзям аудіозапис, в якому повідомив їм, що не впевнений, чи повернеться він у Бразилію живим.

Відомо, що протягом чотирьох років він служив в армії своєї країни, і що нещодавно вирішив стати добровольцем. У червні він почав брати активну участь у бойових діях проти російських військ.

[ + – ] Таліта До Валле та Дуглас Буріто [ + – ] Дуглас Буріто

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що на війні в Україні загинув білоруський командир батальйону "Волат" із позивним Брест. Бійці полку Кастусь Калиновського відбивали спробу танкового прориву ЗС РФ, однак у якийсь момент із ними зник зв'язок.

17 червня у Держдепі повідомили, що у боях за Україну зник третій американський доброволець. За словами представника відомства Неда Прайса, їм удалося встановити ім'я третього бійця, але деталі його зникнення невідомі.