По собственному желанию: Генштаб изменил правила постановления на военный учет женщинам

В данный момент нет потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако остается нужда в женщинах-специалистах в медицине, радиотехники и пищевых технологиях.

Женщин будут брать на военный учет только по их согласию. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в Украине (период, наступающий с момента объявления решения о мобилизации, — ред). Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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В ведомстве заявили, что в данный момент нет потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако отметили, что остается нужда в женщинах-специалистах в медицине, радиотехники и пищевых технологиях.

Также сообщается, что во время общей мобилизации из-за вторжения России были призваны всего 1% женщин от общего количества. Большинство из них были назначены на должность медперсонала, подразделений связи, бухгалтеров и поваров.

"Ввиду этого, Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", — сказано в заявлении.

Кто должен был стать на военный учет среди женщин

В указе Минобороны № 313 от 11.10.2021 сказано, что на воинский учет должны были стать с 1 октября женщины таких профессий:

Химия, химические технологии и инженерия, биология;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

государственная безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

электроника;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

железнодорожный транспорт;

Пожарная безопасность.

Напомним, 4 июля Фокус писал, что с 1 октября состоявшие на военном учете женщины не смогут покидать Украину. Это произойдет, если военное положение продолжат к этому времени.

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив уточнил, что женщины, которые стоят на военном учете, смогут выезжать за рубеж только по спецразрешениям, такое же правило действует для мужчин.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что мобилизировать женщин сейчас не планируют.