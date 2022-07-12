Воинский учет: смогут ли женщины выезжать за границу после 1 октября

По словам экс-руководителя ОП Виктора Андрусова, женщины, которые находятся на военном учете, смогут выехать за рубеж только по спецразрешению. То же правило действует и для мужчин.

Женщины, которые с 1 октября становятся на воинский учет, не смогут беспрепятственно выезжать за границу. Для этого понадобится специальное разрешение военкомата. Бывший советник МВД и руководитель Офиса президента Украины Виктор Андрусов разъяснил новое положение закона. Об этом сообщает ТСН.

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По словам Андрусова, на женщин определенных специальностей, которые с 1 октября будут находиться на военном учете, или же которые там были прежде, распространяется общее правило — выезд за границу исключительно по специальному разрешению. Другими словами, по правилу, которое распространяется и применительно к мужчинам.

"Мужчины могут выехать, но им понадобится специальное разрешение или внесение в специальную систему. Это будет касаться небольшого количества женщин", — объяснил Андрусов, добавив, что нововведение рассчитано на небольшую группу женщин, примерно 2-3 тыс. человек, поэтому большинство жительниц Украины это ограничение не затронет.

Воинский учет для женщин начнется с 1 октября этого года. Распространяется он на женщин младшие 60 лет тех профессий, которые перечислены в приказе Министерства обороны. При этом руководство СНБО опровергает слухи об обязательном призыве женщин на войну. Украинки проходят службу в рядах ВСУ и других подразделениях исключительно добровольно и по контракту.

Вместе с тем, в ВСУ наблюдается рекордный прирост женщин-добровольцев. Начиная с 24 февраля, была мобилизована уже примерно тысяча украинок. По сведениям правозащитной организации Security Women, с 2014 года свыше 250 украинских женщин получили боевые награды, девять из них — посмертно.