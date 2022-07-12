Військовий облік: чи зможуть жінки виїжджати за кордон після 1 жовтня

За словами екскерівника ОП Віктора Андрусова, жінки, які перебувають на військовому обліку, зможуть виїхати за кордон лише за спецдозволами. Те саме правило діє і для чоловіків.

Жінки, які з 1 жовтня стають на військовий облік, не зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Для цього знадобиться спеціальний дозвіл військкомату. Колишній радник МВС та керівник Офісу Президента України Віктор Андрусов роз'яснив нове положення закону. Про це повідомляє ТСН.

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За словами Андрусова, на жінок певних спеціальностей, які з 1 жовтня перебуватимуть на військовому обліку, або ж які там були раніше, поширюється загальне правило — виїзд за кордон лише за спеціальним дозволом. Тобто, за правилом, яке поширюється й стосовно чоловіків.

"Чоловіки можуть виїхати, але їм знадобиться спеціальний дозвіл або внесення до спеціальної системи. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок", — пояснив Андрусов, додавши, що нововведення розраховане на невелику групу жінок, приблизно 2-3 тис. осіб, тому більшість мешканок України це обмеження не торкнеться.

Військовий облік для жінок розпочнеться з 1 жовтня цього року. Поширюється він на жінок молодших за 60 років професій, перерахованих у наказі Міністерства оборони. Водночас керівництво РНБО заперечує чутки про обов'язковий призов жінок на війну. Українки проходять службу в лавах ЗСУ та інших підрозділах лише добровільно та за контрактом.

Водночас у ЗСУ спостерігається рекордний приріст жінок-добровольців. Починаючи з 24 лютого, мобілізовано вже приблизно тисячу українок. За даними правозахисної організації Security Women, з 2014 року понад 250 українських жінок здобули бойові нагороди, дев'ять із них — посмертно.