У лавах ЗСУ спостерігається рекордний приріст жінок-добровольців

З 24 лютого мобілізовано майже 1 000 жінок. За даними правозахисників із Security Women, із 2014 року 257 українок отримали бойові нагороди. Дев'ять — посмертно.

У військових лавах зафіксувала різкий приток жінок, які на добровільній основі зголосилися допомогти країні у війні проти РФ. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, після 24 лютого було мобілізовано майже тисячу українок. Водночас, у законодавстві з'явилися зміни, які тепер можу можуть вимагати від жінок віком від 18 до 60 років придатних до військової служби або певних професій вступати до лав ЗСУ. Про це повідомляє Fox New.

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Призов жінок до військових лав був можливий за рахунок розширення списку професій для обов'язкової реєстрації. Серед іншого, це бібліотекарі, журналісти, музиканти та психологи.

У тому, що жінки надягають військову форму, немає нічого нового, українки служили у ЗСУ, починаючи з того часу, коли в 1991 році Україна стала незалежною від СРСР.

Як правило, жінки допомагають армії у матеріально-технічному забезпеченні. Водночас, із 2014 року, після вторгнення російських військ на Донбас, 257 українок отримали бойові нагороди, дев'ять із них посмертно, згідно з даними правозахисної організації Security Women.

Водночас Ганна Маляр наголошує, що з 2014 року жодна жінка не була мобілізована проти її волі.

За словами заступниці міністра, незважаючи на воєнний час, поки що не планується розширення груп жінок, які підлягають обов'язковому призову.

Станом на 2020 рік жінки складали приблизно 16% військовослужбовців України, але, швидше за все, це співвідношення змінилося через велику кількість резервістів, покликаних після масштабного вторгнення російських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що жінкам деяких професій можуть заборонити виїзд за кордон. Якщо воєнний стан триватиме до жовтня, у жінок, які перебувають на військовому обліку, не буде можливості покинути Україну.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ збираються узгодити нові правила переміщення чоловіків. Найближчим часом можуть затвердити новий документ, який регулює виїзд військовозобов'язаних.