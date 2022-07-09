Генштаб затвердить нові правила переміщення чоловіків: що в них може бути

Незважаючи на скасований нещодавно порядок надання дозволів на переміщення громадян, які перебувають на військовому обліку, найближчим часом може бути ухвалений документ, який по-новому регулюватиме питання виїзду військовозобов'язаних.

Генеральний штаб Збройних сил України ухвалив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування), але 6 липня у Генштабі заявили, що порядок скасовано та готується новий доопрацьований документ. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Заборона на виїзд чоловіків. Як зміняться правила переміщення військовозобов'язаних".

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"Щоб належнио нормувати певні обов'язки призовників і військовозобов'язаних, особливо щодо обмеження конституційних прав і свобод, необхідно внести зміни до таких нормативно-правових актів для того, щоб не було прогалин у питаннях, як, у якому порядку, ким і щодо кого така норма має реалізовуватися", — вважає Лідія Карплюк, адвокатка АТ "Лещенко, Дорошенко та партнери". На її думку, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. "Наявна законодавча база не враховує сьогоднішніх реалій і не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів ", — впевнена Лідія Карплюк.

Виходить, що до того, як Генштабом затвердять новий порядок, парламент має внести до законодавства зміни. "Чинна пострадянська система військового обліку в цілому вимагає реформування і внесення змін на законодавчому рівні. Першим кроком у цьому напрямку є запуск Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів", — зазначив адвокат Asa Group Валерій Єфремов.

За його словами, законодавчого рішення вимагає і власне тлумачення терміну "залишення місця проживання", а також формування виняткового переліку випадків, коли в разі виїзду з місця проживання потрібен дозвіл військового комісара.

6 липня в парламенті було зареєстровано законопроєкт №7522, що передбачає скасування заборони переміщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів по Україні. Юристи зазначають — чинна норма про переміщення військовозобов'язаних і резервістів по країні поки що поставлена на паузу.

Опитані Фокусом експерти допускають варіант ухвалення Генштабом нового порядку переміщення, який уточнюватиме, кому і як дозволяється під час війни виїзд за межі своєї області.

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"Як тимчасове рішення можна доопрацювати опублікований Порядок і внести такі зміни: конкретизувати "виїзд із місця проживання" та внести до Порядку докладний перелік випадків, коли потрібен дозвіл, щоб залишити місце проживання; дозволити тимчасово залишати місце проживання без отримання дозволу. Наприклад, для виїзду чоловіка за межі терміну до 10 днів — дозвіл не потрібен. Внести до порядку вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу", — перерахував можливі варіанти змін Генштабом порядку Валерій Єфремов.

Докладно про ситуацію з правовими чинниками питання переміщення громадян Україною в період війни — у новій статті Фокусу.

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Як повідомлялося, 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив про затвердження порядку переміщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів, мета якого — упорядкувати облік переміщених осіб. Наступного дня 6 липня Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов'язаних дозволів на переміщення країною. Після цього у Генштабі оголосили, що порядок скасовано, а текст документа відправили на доопрацювання.