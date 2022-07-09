Заборона на виїзд для чоловіків. Як зміняться правила переміщення військовозобов'язаних

Генштаб скасував дію порядку отримання військовозобов'язаними дозволу на пересування по Україні. Фокус з'ясував, як і які закони України сьогодні регулюють питання переміщення військовозобов'язаних і яких доробок, на думку юристів, вони вимагають, щоб уникнути непорозумінь.

Шум довкола питання переміщення по Україні чоловіків призовного віку, котрі стоять на обліку у військкоматах, не вщухає котрий день. І хоча в Генштабі вже повідомили, що скасували порядок, який викликав величезний громадський резонанс, у законодавчому полі все ще залишаються чинними норми, які дозволяють Генштабу будь-якої миті оголосити таку заборону.

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"Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволено лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ст. 37)", — зазначив у коментарі Фокусу Денис Соловей, адвокат Gracers.

Суперечлива буква закону. Що не так із законодавством про переміщення військовозобов'язаних громадян по Україні

Правове обґрунтування озвученого Генштабом раніше порядку про отримання дозволів на переміщення є. Наприклад, у Конституції України є стаття 64, яка дозволяє на час воєнного стану встановлювати окремі обмеження прав і свобод. Ключовим же в питанні переміщення громадян по Україні під час воєнного стану є закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там стаття 22 передбачає заборону громадян, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації змінювати місце проживання без дозволу керівників відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Аналогічна за змістом норма міститься у частині 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Там забороняється виїзд у воєнний час призовників, військовозобов'язаних і резервістів із місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Стаття 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" надає військовому командуванню разом із військовими адміністраціями повноваження забороняти громадянам, які стоять на військовому або спеціальному обліку, міняти місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара", — пояснює Валерій Єфремов, адвокат Asa Group.

Закон дозволяє Генштабу встановлювати порядок видавання дозволів військовозобов'язаним на переміщення в Україні.

Єфремов наголосив: законодавством, крім прямої заборони на залишення місця проживання, передбачено повноваження запроваджувати таке обмеження, якщо воно раніше з певних причин не запроваджувалося.

На думку адвоката, проблема в тому, що термін "місце проживання" сьогодні визначено як житло з присвоєною в установленому законом порядку адресою, де особа проживає.

"Згідно з цим визначенням, "межі місця проживання" дорівнює "межі житла". Тобто, у разі буквального тлумачення заборони на залишення місця проживання, кожного, хто переступив поріг власної квартири, можна записати в порушники. І це вже не кажучи про переміщення між районами міста, між містами в межах області", — каже Єфремов. Іншими словами, норми в законах рясніють протиріччями, і внаслідок, як це було з оголошеним Генштабом порядком видавання дозволів на переміщення, призводить до публічного резонансу та негативної оцінки таких рішень суспільством.

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Денис Соловей каже, що Генштаб видав "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час", щоб упорядкувати облік переміщених осіб.

"Але оскільки розробка такого підзаконного нормативно-правового акта, відсутність прозорого й ефективного механізму його виконання, виникнення корупційних ризиків і фактична "паралізація" суспільного життя викликали великий суспільний резонанс, наразі порядок не застосовується", — наголосив Соловей.

Яка відповідальність за виїзд без повідомлення про це у військкомат

Юристи зазначають: згідно із законом, при виїзді за межі місця проживання йдеться не про тимчасові поїздки по країні, а саме про переїзд із метою зміни місця постійного проживання. Хоча раніше озвучений Генштабом порядок і затверджував правила для виїзду за межі області з будь-якою метою, а не лише з метою переїхати на інше місце проживання.

"Ключова ідея закону в тому, щоб людина завжди перебувала на військовому обліку за місцем свого проживання. Це дозволяє викликати її належно для призову та виконувати завдання, покладені на відповідний орган, що забезпечує мобілізацію.

В іншому випадку, як можна знайти та викликати особу, яка, наприклад, перебуває на обліку в Печерському районі міста Києва, а проживає в селі Чернівецької області?" — пояснює Денис Ненов, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери". Він нагадав: обов'язок бути на військовому обліку за місцем проживання існує з 1992 року — коли набув чинності закон "Про військовий обов'язок та військову службу".

[ + – ] Мета Генштабу в процесі ухвалення порядку видавання дозволів на переміщення – упорядкувати облік переміщених осіб, щоб ефективно проводити мобілізацію Фото: Facebook

А ось за те, що військовозобов'язані їдуть зі свого регіону назовсім без повідомлення (інформування) про цей факт керівництва територіального центру комплектування, передбачено штрафи.

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"Покидання у воєнний стан місця проживання без дозволу військового комісара кваліфікується як порушення правил військового обліку. Відповідальність за таке правопорушення передбачено ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчинення порушення правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 850 до 1 700 грн", — каже Валерій Єфремов. За його словами, поліція має повноваження проводити адміністративне затримання військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і доставляти правопорушників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Від 850 грн до 1 700 грн складе штраф, якщо військовозобов'язаний залишить місце проживання і не повідомить про це військкомат

До речі, якщо військовозобов'язані покидають область, де перебувають на обліку в центрі комплектації, через вимушену евакуацію унаслідок активних бойових дій, і не інформують комісара, то відповідальності за такий виїзд можна уникнути.

"Ці дії є крайньою необхідністю, спрямованою на збереження життя та здоров'я, а чинне законодавство не передбачає відповідальності за це", — зазначив Денис Соловей.

І закон, і порядок. Що буде з правилами переміщення військовозобов'язаних

Отже, Генеральний штаб Збройних сил України спочатку затвердив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. А потім цей порядок скасував.

"Цей порядок викликав широкий розголос у суспільстві, і надалі 6 липня Начальник Генштабу скасував його дію з відправленням на доопрацювання", — говорить Денис Ненов. Тобто незабаром Генштаб представить новий порядок, який регулюватиме питання переміщення так, щоб центри комплектування мали можливість отримувати оперативно інформацію про виїзди військовозобов'язаних.

[ + – ] У Генштабі готують новий порядок видавання дозволів на переміщення військовозобов'язаних в Україні

"Щоб належно нормувати певні обов'язки призовників і військовозобов'язаних, особливо щодо обмеження конституційних прав і свобод, необхідно внести зміни до таких нормативно-правових актів для того, щоб не було прогалин у питаннях, як, у якому порядку, ким і щодо кого така норма має реалізовуватися", — вважає Лідія Карплюк, адвокатка АТ "Лещенко, Дорошенко та партнери".

Вона також впевнена, що оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

"Наявна законодавча база не враховує сьогоднішніх реалій і не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", — впевнена Лідія Карплюк.

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Виходить, що до того, як Генштабом буде затверджено новий порядок, парламент має внести до законодавства зміни.

"Чинна пострадянська система військового обліку в цілому вимагає реформування і внесення змін на законодавчому рівні. Першим кроком у цьому напрямі є запуск Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Але функціонування реєстру не вирішує наявних проблем, таких як неможливість стати на військовий облік за місцем фактичного проживання та неможливість стати на військовий облік без попереднього зняття з обліку за попереднім місцем реєстрації", — пояснив Валерій Єфремов. Він упевнений — законодавчого рішення вимагає і власне тлумачення терміну "залишення місця проживання", а також формування виняткового переліку випадків, коли в разі виїзду з місця проживання потрібен дозвіл військового комісара.

Поки у Верховній Раді тільки думають про те, щоб змінити закони так, щоб не змушувати військовозобов'язаних щоразу, коли їм треба кудись поїхати, бігти за дозволом до військкомату. 6 липня в парламенті було зареєстровано законопроєкт №7522, що передбачає скасування заборони переміщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів по Україні. Юристи зазначають — чинна норма про переміщення військовозобов'язаних і резервістів по країні зараз поставлена ​​на паузу.

Ну, а якщо в парламенту не знайдеться необхідних голосів чи можливості, щоб у період воєнного часу змінити закон, експерти допускають варіант ухвалення Генштабом нового порядку переміщення, який уточнюватиме, кому та як видається дозвіл на переміщення за межі області.

"Як тимчасове рішення можна доопрацювати опублікований Порядок і внести такі зміни: конкретизувати "виїзд із місця проживання" та внести до Порядку докладний перелік випадків, коли потрібен дозвіл, щоб залишити місце проживання; дозволити тимчасово залишати місце проживання без отримання дозволу. Наприклад, для виїзду чоловіка за межі терміну до 10 днів — дозвіл не потрібен. Внести в порядок вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу", — перерахував можливі варіанти змін Генштабом порядку Валерій Єфремов.