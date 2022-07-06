Рада може скасувати заборону на виїзд із міста без дозволу військкомату (фото)

Нардепи від "Слуги народу" пропонують виключити з чинного законодавства всі норми щодо порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних громадян і резервістів за межі місця проживання/перебування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних громадян територією України без дозволу військкомату. Про це повідомляє офіційний портал парламенту.

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Законопроєкт №7522 "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України" було зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, 5 липня. Авторами документа є народні депутати від фракції "Слуга народу": Дмитро Чорний, Кирило Нестеренко та Максим Зуєв.

На сайті Верховної Ради ще не опублікували ні тексту законопроєкту №7522, ні пояснювальної записки. Однак один із авторів документа Дмитро Чорний у своєму Facebook оприлюднив порівняльну таблику до законодавчої ініціативи.

Зі статті 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" нардепи пропонують прибрати пункт 4: "У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних і резервістів із місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних і резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України — без дозволу відповідного керівника)".

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Заборона на виїзд із міста: що це означає і кому потрібно отримувати дозвіл від військкомату

Зі статті 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" планують виключити пункт 6: "Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи".

Також нардепи від "Слуги народу" пропонують змінити статтю 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", прибравши з неї пункт 16: "Забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або Службі зовнішньої розвідки України, міняти місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара чи керівника відповідного органу СБУ чи СЗР; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби".

Отже, нардепи від "Слуги народу" хочуть виключити з чинного законодавства усі норми, що стосуються порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних громадян і резервістів за межі місця проживання/перебування з отриманням дозволу від військкомату.

[ + – ] Рада може скасувати заборону на виїзд із міста без дозволу військкомату

Нагадаємо, 5 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в Україні діятиме заборона на виїзд із міста військовозобов'язаних громадян без дозволу військкомату. У відомстві попередили, що документи українцям видаватимуться на строк від 30 днів до 12 місяців залежно від категорії.

Пізніше Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, як функціонуватиме заборона на виїзд із міста й кому з українців необхідно отримувати дозвіл від військкомату.

Увечері 5 липня з'явилося нове роз'яснення Генштабу ЗСУ щодо нововведень для військовозобов'язаних громадян і призовників. Військове командування попередило, що заборона на виїзд із місця проживання без дозволу діятиме, якщо українці залишають межі своєї області. Президент Володимир Зеленський після реакції товариства попросив Генштаб не поспішати з такими обмеженнями.