Рада может отменить запрет на выезд из города без разрешения военкомата (фото)

Нардепы от "Слуги народа" предлагают исключить из действующего законодательства все нормы, которые касаются порядка выезда призывников, военнообязанных граждан и резервистов за пределы места жительства/пребывания.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о свободном передвижении военнообязанных граждан по территории Украины без разрешения военкомата. Об этом информирует официальный портал парламента.

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Законопроект №7522 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде во вторник, 5 июля. Авторами документа являются народные депутаты от фракции "Слуга народа": Дмитрий Черный, Кирилл Нестеренко и Максим Зуев.

На сайте Верховной Рады еще не опубликовали ни текст законопроекта №7522, ни пояснительную записку. Однако, один из авторов документа Дмитрий Черный в своем Facebook обнародовал сравнительную таблику к законодательной инициативе.

Из статьи 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" нардепы предлагают убрать пункт 4: "В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки Украины — без разрешения соответствующего руководителя)".

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Запрет на выезд из города: что это означает и кому нужно получать разрешение от военкома

Из статьи 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" планируют исключить пункт 6: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица".

Также нардепы от "Слуги народа" предлагают изменить статью 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения", убрав из нее пункт 16: "Запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа СБУ или СВР; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы".

Таким образом, нардепы от "Слуги народа" хотят исключить из действующего законодательства все нормы, которые касаются порядка выезда призывников, военнообязанных граждан и резервистов за пределы места жительства/пребывания с получением разрешения от военкомата.

[ + – ] Рада может отменить запрет на выезд из города без разрешения военкомата

Напомним, 5 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в Украине будет действовать запрет на выезд из города военнообязанным гражданам без разрешения военкомата. В ведомстве предупредили, что документы украинцам будут выдаваться на срок от 30 дней до 12 месяцев в зависимости от категории.

Позже Фокус в своем материале детально объяснял, как будет функционировать запрет на выезд из города и кому из украинцев необходимо получать разрешение от военкомата.

Вечером 5 июля появилось новое разъяснение Генштаба ВСУ о нововведениях для военнообязанных граждан и призывников. Военное командование предупредило, что запрет на выезд с места проживания без разрешения будет действовать в том случае, если украинцы покидают пределы своей области. Президент Владимир Зеленский после реакции общества попросил Генштаб не спешить с подобными ограничениями.