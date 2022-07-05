Запрет на выезд мужчин из регионов: Зеленский просит Генштаб не спешить (видео)

По словам президента Украины, общество неоднозначно оценило ввод спецразрешений для выезда из городов и регионов. Все вопросы выяснят на заседании ставки Верховного главнокомандующего.

Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручили доложить об ограничениях на передвижение по Украине для призывников и военнообязанных. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Глава государства отметил большое количество споров в обществе о решении военных по получению спецразрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение в обществе. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали на заседании ставки Верховного главнокомандующего", – сказал президент.

Зеленский попросил Генеральный штаб Украины не принимать без него подобных решений.

Напомним, что военнообязанных украинцев и резервистов для выезда за пределы места жительства обязали получить спецразрешение в военкоматах.

В Генштабе давали несколько разъяснений этого шага. Советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека говорила, что мера касается только военнообязанных, которые меняют место жительства.

Представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Александр Хлысь позднее сказал, что спецразрешения вводят для понимания возможностей мобилизационного ресурса Украины.

Фокус ранее объяснял, кому придется получать разрешение от военкомов. Документ действует от 30 дней до 1 года в зависимости от категории гражданина, которому его выдали.