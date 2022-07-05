Заборона на виїзд чоловіків із регіонів: Зеленський просить Генштаб не поспішати (відео)

За словами президента України, суспільство неоднозначно оцінило введення спецдозволів для виїзду з міст та регіонів. Усі питання з'ясують на засіданні ставки Верховного головнокомандувача.

Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ) доручили доповісти про обмеження на пересування Україною для призовників та військовозобов'язаних. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави відзначив велику кількість суперечок у суспільстві щодо рішення військових для отримання спецдозволу для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

"Є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення в суспільстві. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу та Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі на засіданні ставки Верховного головнокомандувача", — сказав президент.

Зеленський попросив Генеральний штаб України не ухвалювати без нього таких рішень.

Нагадаємо, що військовозобов'язаних українців та резервістів для виїзду за межі місця проживання зобов'язали отримати спецдозвіл у військкоматах.

У Генштабі надали кілька роз'яснень цього кроку. Радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека говорила, що міра стосується лише військовозобов'язаних, які змінюють місце проживання.

Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Олександр Хлись пізніше сказав, що спецдозволи вводять для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу України.

Фокус раніше пояснював, кому доведеться отримувати дозвіл від військкомів. Документ діє від 30 днів до 1 року, залежно від категорії громадянина, якому його видали.