Заборона виїзду з місця проживання: з'явилося нове роз'яснення Генштабу

За словами полковника Олександра Хлися, згоду у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки потрібно отримувати для поїздки до інших регіонів країни.

Для візиту до інших регіонів військовозобов'язані повинні отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це розповів представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись, коментуючи заборону на виїзд із місця проживання.

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"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл", — прокоментував Хлись.

За його словами, відповідні норми законодавства в Україні щодо заборони виїзду з місця проживання для військовозобов'язаних існують уже давно. Хлись наголошує, що необхідність актуалізації облікових даних громадян України виникла у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх будинків. Він наголосив, що це необхідно зробити для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу держави.

Як вважає полковник, у майбутньому для військового обліку в Україні зможуть використати програму "Дія".

Раніше Фокус пояснив, що означає заборону на виїзд із міста і кому потрібно отримувати дозвіл від військкома. Зокрема, військовозобов'язаним громадянам та резервістам для виїзду за межі місця проживання необхідно отримати спеціальний дозвіл від військкомату. Довідка буде дійсна від 30 днів до року, залежно від категорії суб'єкта, якому вона була видана.

Радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Євгенія Рябека, зі свого боку, розповіла, що в документі, що наробив шуму, насправді немає нічого нового, він стосується лише тих військовозобов'язаних, які змінюють місце проживання.