Запрет на выезд с места проживания: появилось новое разъяснение Генштаба

По словам полковника Александра Хлыся, согласие в территориальных центрах комплектования и соцподдержки нужно получать для поездки в другие регионы страны.

Для визита в другие регионы военнообязанные будут должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Александр Хлысь, комментируя запрет на выезд с места проживания.

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"Если в пределах области — не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", — прокомментировал Хлысь.

По его словам, соответствующие нормы законодательства в Украине о запрете на выезд с места проживания для военнообязанных существуют уже давно. Хлысь подчеркивает, что необходимость актуализации учетных данных граждан Украины возникла в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома. Он отметил, что это необходимо сделать для понимания возможностей мобилизационного ресурса государства.

Как считает полковник, в будущем для военного учета в Украине смогут использовать приложение "Дія".

Ранее Фокус объяснил, что означает запрет на выезд из города и кому нужно получать разрешение от военкома. В частности, военнообязанным гражданам и резервистам для выезда за пределы места жительства необходимо получить специальное разрешение от военкомата. Справка будет действительна от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта, которому она была выдана.

Советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгения Рябека, в свою очередь, рассказала, что что в наделавшем шума документе на самом деле нет ничего нового, он касается только тех военнообязанных, которые меняют место жительства.