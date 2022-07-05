Запрет на выезд из города: что это означает и кому нужно получать разрешение от военкома

Фокус в одном материале собрал информацию о том, как будет функционировать распоряжение Генштаба для военнообязанных граждан и кому разрешат покидать пределы места жительства.

Военнообязанным гражданам и резервистам для выезда за пределы места жительства необходимо получить специальное разрешение от военкомата. Справка будет действительна от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта, которому она была выдана. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как будет функционировать запрет на выезд из города для военнообязанных граждан и кому разрешат покидать пределы места жительства.

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Запрет на выезд из города — хронология событий

1 июня агентство УНИАН опубликовало колонку юриста Дмитрия Воронцова, который сообщил, что в Украине разрабатывается нормативный акт, запрещающий военнообязанным гражданам и резервистам выезжать за пределы места жительства без соответствующего разрешения военкомата.

По словам специалиста, подобные документы могут выдаваться украинцам на срок от 30 дней до одного года. В своей колонке Дмитрий Воронцов не привел никаких ссылок на источники информации, а также не сослася на какие-либо официальные документы или заявление официальных лиц. Публикацию агентства УНИАН через какое-то время опроверг ряд украинских СМИ.

4 июля пресс-служба Запорожской ОВА сообщила об ограничении выезда военнообязанных граждан в другие регионы страны. В заявлении было сказано, что место жительства некоторым категориям украинцев разрешено покидать только с одобренния главы районного или городского военкомата. Получить такой документ смогут не все военнообязанные граждане и резервисты, которые подлежат мобилизации.

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Вечером 4 июля нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко опубликовал документ от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которым вводится запрет на выезд из города для военнообязанных граждан и резервистов без разрешения военкомата. Нардеп отметил, что все юридические процедуры проходят строго в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим, по словам Федиенко, Генштаб ВСУ утвердил порядок выдачи разрешения гражданам Украины, пребывающих на воинском учете в ТЦК на выезд из места проживания/пребывания.

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Запрет на выезд из города — официальная позиция Генштаба ВСУ

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что действующая норма Закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает запрет на выезд из города без разрешения военкомата для военнообязанных граждан и резервистов. По данным ведомства, для систематизации учета перемещенных лиц был разработан порядок предоставления подобных документов, с помощью которых некоторые категории украинцев могут временно покинуть место проживания/место пребывания.

"Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", — продолжили в Генштабе и выразили надежду, что общество с пониманием отнесется к нововведениям.

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Cпикер Запорожской военной администрации Владимир Марчук в комментарии "Сегодня" подтвердил, что порядок предоставления разрешений на выезд за пределы места проживания/пребывания был утвержден Генеральным штабом 28 июня и добавил, что документ ссылается на три закона Украины, принятые в 2015 и 90-ых годах:

Закон Украины "О правовом режиме военного положения";

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Если все военнообязанные, желающие выехать, обратятся — образуется очередь в десятки тысяч человек. А кто будет контролировать, стоять на блокпостах и интересоваться, есть ли эта справка или нет? Механизма сейчас нет. Единственное место, где это можно проконтролировать — это наш логистический центр при выезде на неподконтрольные нам территории. Там представители военкомата присутствуют. Там в состоянии проверить. Во всех других местах на практике это не применяется", — продолжил Марчук и предположил, что запрет на выезд из города без разрешения военкомата могут изменить через Верховную Раду.

Издание "Страна", в свою очередь, опубликовало копию утвержденного Генштабом ВСУ порядка выдачи разрешений военнообязанным на выезд за пределы места пребывания от 28 июня 2022 года. В документе сказано, что основанием для выезда за пределы места пребывания/проживания является согласие руководителя районного или городского центра комплектования и соцподдержки.

[ + – ] Генштаб утвердил запрет на выезд из города без разрешения [ + – ] Генштаб утвердил запрет на выезд из города без разрешения [ + – ] Генштаб утвердил запрет на выезд из города без разрешения

Запрет на выезд из города — что прописано в законе

Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", на который ссылается Генштаб ВСУ, гласит: "В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки Украины — без разрешения соответствующего руководителя)".

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В части 1 пункта 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" прописано следующее: "Запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа СБУ или СВР; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы".

[ + – ] Кому запрещена смена места жительства без разрешения военкома

Часть 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на который также ссылается Генштаб, сказано: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица".

[ + – ] Кому запрещена смена места жительства без разрешения военкома

Запрет на выезд из города — что говорят нардепы и юристы

Нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Грищук подтвердил информацию о введении запрета на выезд из города и сообщил, что Генштаб ввел его в действие в соответствии с двумя законами Украины. Вместе с этим, как отмечает парламентарий, инициатива военного командования может привести к социальному бунту и нарушению логистики между областями.

"Будут менять законодательство, чтобы не было вещей, когда для выезда из Киева или области нужно брать разрешение в военкомате. Верховная Рада должна внести изменения, чтобы порядок не был в таком виде. Одно дело проживание, когда человек меняет место проживания или выезжает за границу. Тогда ему нужно получать разрешение. Но история с перемещением между областями… Это остановит волонтерское движение и бизнес… Скоро будут официальные заявления относительно этой ситуации", — добавил Грищук в видеообращении от 5 июля и не исключил, что подобная норма может привести к коррупции в военкоматах.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук раскритиковал запрет на выезд из города без разрешения

Документ также раскритиковала другой нардеп от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа. По ее словам, запрет на выезд из города без разрешения военкомата является глупостью, которая может спровоцировать бунт в обществе и крах экономики Украины.

"Как полноправная и дееспособная гражданка, я лично не вижу необходимости получать разрешение у кого-то на передвижение в пределах моей страны. Я бы вообще хотела, чтобы государство никогда обо мне не вспоминало, а наше взаимодействие ограничивалось кликами в Дії", — продолжила Пидласа и анонсировала внесение изменений в действующее законодательство.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Росколана Пидласа раскритиковала запрет на выезд из города без разрешения

Юрист Ростислав Кравец предположил, что введение подобного запрета от Генштаба породит коррупцию в регионах и обрушит экономику из-за юридических и логических несостыковок в распоряжении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, закон, на который ссылаются в ведомстве, регулирует исключительно смену постоянного места жительства.

Кравец также обратил внимание, что в действующем законодательстве прописано, что запрет на выезд из города для смены места жительства вводится в период военного времени, а не военного положения.

"Непонятно, какой перечень причин для отказа в выдаче разрешения. На практике это может закончиться тем, что человеку, работающему на хлебном заводе, как сотруднику инфраструктуры жизнеобеспечения, будет позволено пересекать районы, а охраннику хлебозавода — нет. По закону такие меры можно применить только к лицам, которые меняют место проживания, и в этом ничего нового нет, ведь и ранее, когда лицо переезжало жить в другую местность, надо было сняться с учета и встать на учет по новому месту жительства. Но эти случаи не касались необходимости ездить в другие регионы. Например те же сельхозпроизводители — живут в одном районе, сеют в другом", — добавил Кравец, комментируя запрет на выезд из города для военнообязанных мужчин и резервистов.

Напомним, ранее в МВД предложили выпускать военнообязанных украинцев за границу в случае внесения страхового платежа в размере от $3 до $5 тысяч.

Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил некоторым категориям военнообязанных мужчин выезжать за пределы Украины во время военного положения.