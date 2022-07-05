Запрет на выезд из города: что это означает и кому нужно получать разрешение от военкома
Фокус в одном материале собрал информацию о том, как будет функционировать распоряжение Генштаба для военнообязанных граждан и кому разрешат покидать пределы места жительства.
Военнообязанным гражданам и резервистам для выезда за пределы места жительства необходимо получить специальное разрешение от военкомата. Справка будет действительна от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта, которому она была выдана. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как будет функционировать запрет на выезд из города для военнообязанных граждан и кому разрешат покидать пределы места жительства.
Запрет на выезд из города — хронология событий
1 июня агентство УНИАН опубликовало колонку юриста Дмитрия Воронцова, который сообщил, что в Украине разрабатывается нормативный акт, запрещающий военнообязанным гражданам и резервистам выезжать за пределы места жительства без соответствующего разрешения военкомата.
По словам специалиста, подобные документы могут выдаваться украинцам на срок от 30 дней до одного года. В своей колонке Дмитрий Воронцов не привел никаких ссылок на источники информации, а также не сослася на какие-либо официальные документы или заявление официальных лиц. Публикацию агентства УНИАН через какое-то время опроверг ряд украинских СМИ.
4 июля пресс-служба Запорожской ОВА сообщила об ограничении выезда военнообязанных граждан в другие регионы страны. В заявлении было сказано, что место жительства некоторым категориям украинцев разрешено покидать только с одобренния главы районного или городского военкомата. Получить такой документ смогут не все военнообязанные граждане и резервисты, которые подлежат мобилизации.
Вечером 4 июля нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко опубликовал документ от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которым вводится запрет на выезд из города для военнообязанных граждан и резервистов без разрешения военкомата. Нардеп отметил, что все юридические процедуры проходят строго в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим, по словам Федиенко, Генштаб ВСУ утвердил порядок выдачи разрешения гражданам Украины, пребывающих на воинском учете в ТЦК на выезд из места проживания/пребывания.
Запрет на выезд из города — официальная позиция Генштаба ВСУ
Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что действующая норма Закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает запрет на выезд из города без разрешения военкомата для военнообязанных граждан и резервистов. По данным ведомства, для систематизации учета перемещенных лиц был разработан порядок предоставления подобных документов, с помощью которых некоторые категории украинцев могут временно покинуть место проживания/место пребывания.
"Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", — продолжили в Генштабе и выразили надежду, что общество с пониманием отнесется к нововведениям.
Cпикер Запорожской военной администрации Владимир Марчук в комментарии "Сегодня" подтвердил, что порядок предоставления разрешений на выезд за пределы места проживания/пребывания был утвержден Генеральным штабом 28 июня и добавил, что документ ссылается на три закона Украины, принятые в 2015 и 90-ых годах:
- Закон Украины "О правовом режиме военного положения";
- Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";
- Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
"Если все военнообязанные, желающие выехать, обратятся — образуется очередь в десятки тысяч человек. А кто будет контролировать, стоять на блокпостах и интересоваться, есть ли эта справка или нет? Механизма сейчас нет. Единственное место, где это можно проконтролировать — это наш логистический центр при выезде на неподконтрольные нам территории. Там представители военкомата присутствуют. Там в состоянии проверить. Во всех других местах на практике это не применяется", — продолжил Марчук и предположил, что запрет на выезд из города без разрешения военкомата могут изменить через Верховную Раду.
Издание "Страна", в свою очередь, опубликовало копию утвержденного Генштабом ВСУ порядка выдачи разрешений военнообязанным на выезд за пределы места пребывания от 28 июня 2022 года. В документе сказано, что основанием для выезда за пределы места пребывания/проживания является согласие руководителя районного или городского центра комплектования и соцподдержки.
Запрет на выезд из города — что прописано в законе
Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", на который ссылается Генштаб ВСУ, гласит: "В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки Украины — без разрешения соответствующего руководителя)".
В части 1 пункта 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" прописано следующее: "Запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа СБУ или СВР; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы".
Часть 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на который также ссылается Генштаб, сказано: "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица".
Запрет на выезд из города — что говорят нардепы и юристы
Нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Грищук подтвердил информацию о введении запрета на выезд из города и сообщил, что Генштаб ввел его в действие в соответствии с двумя законами Украины. Вместе с этим, как отмечает парламентарий, инициатива военного командования может привести к социальному бунту и нарушению логистики между областями.
"Будут менять законодательство, чтобы не было вещей, когда для выезда из Киева или области нужно брать разрешение в военкомате. Верховная Рада должна внести изменения, чтобы порядок не был в таком виде. Одно дело проживание, когда человек меняет место проживания или выезжает за границу. Тогда ему нужно получать разрешение. Но история с перемещением между областями… Это остановит волонтерское движение и бизнес… Скоро будут официальные заявления относительно этой ситуации", — добавил Грищук в видеообращении от 5 июля и не исключил, что подобная норма может привести к коррупции в военкоматах.
Документ также раскритиковала другой нардеп от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа. По ее словам, запрет на выезд из города без разрешения военкомата является глупостью, которая может спровоцировать бунт в обществе и крах экономики Украины.
"Как полноправная и дееспособная гражданка, я лично не вижу необходимости получать разрешение у кого-то на передвижение в пределах моей страны. Я бы вообще хотела, чтобы государство никогда обо мне не вспоминало, а наше взаимодействие ограничивалось кликами в Дії", — продолжила Пидласа и анонсировала внесение изменений в действующее законодательство.
Юрист Ростислав Кравец предположил, что введение подобного запрета от Генштаба породит коррупцию в регионах и обрушит экономику из-за юридических и логических несостыковок в распоряжении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, закон, на который ссылаются в ведомстве, регулирует исключительно смену постоянного места жительства.
Кравец также обратил внимание, что в действующем законодательстве прописано, что запрет на выезд из города для смены места жительства вводится в период военного времени, а не военного положения.
"Непонятно, какой перечень причин для отказа в выдаче разрешения. На практике это может закончиться тем, что человеку, работающему на хлебном заводе, как сотруднику инфраструктуры жизнеобеспечения, будет позволено пересекать районы, а охраннику хлебозавода — нет. По закону такие меры можно применить только к лицам, которые меняют место проживания, и в этом ничего нового нет, ведь и ранее, когда лицо переезжало жить в другую местность, надо было сняться с учета и встать на учет по новому месту жительства. Но эти случаи не касались необходимости ездить в другие регионы. Например те же сельхозпроизводители — живут в одном районе, сеют в другом", — добавил Кравец, комментируя запрет на выезд из города для военнообязанных мужчин и резервистов.
Напомним, ранее в МВД предложили выпускать военнообязанных украинцев за границу в случае внесения страхового платежа в размере от $3 до $5 тысяч.
Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил некоторым категориям военнообязанных мужчин выезжать за пределы Украины во время военного положения.