"Запрет вредит больше": в МВД предложили разрешить мужчинам покидать Украину за $5000

Советник главы МВД Андрусив заявил, что Украине еще нужно мобилизовать сотни тысяч солдат. Однако мужчины, которые уедут на заработки за границу, смогут поддержать экономику.

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Украинские власти должны создать легальный способ для мужчин покинуть страну за взнос в размере до 5 тысяч долларов. Те, которые уедут на заработки за границу смогут поддерживать экономику Украины в условиях войны. Об этом в своем закрытом телеграм-канале в понедельник, 30 мая, сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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Представитель МВД написал, что война в Украине будет длиться еще долго и поэтому Министерству обороны необходимо будет мобилизовать "не одну сотню тысяч солдат". В то же время Андрусив отметил, что вопрос выезда за границу для мужчин "это не о запрете или разрешении", а о том, каким именно образом человек покидает границу вопреки ограничениям.

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", — написал советник министра.

Также Андрусив указал, что именно те деньги, которые привозили в страну украинские работники из-за рубежа, поддерживали отечественную экономику, и этот вопрос в условиях полномасштабной войны особенно актуален.

В качестве примеров Андрусив привел истории своих знакомых, один из которых не смог самостоятельно доставить дизель для посевной кампании из Румынии, а второй не может выехать, чтобы подписать договор на поставку украинской продукции в Германию на несколько миллионов долларов.

"Потому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", — сказал советник главы МВД.

[ + – ] Пост Андрусива в телеграм-канале

Напомним, сегодня пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" ("ЕС") Петр Порошенко выехал в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Две предыдущие попытки покинуть страну были для политика неудачными — его не выпускали пограничники.

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