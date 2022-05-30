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"Запрет вредит больше": в МВД предложили разрешить мужчинам покидать Украину за $5000

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Фото: Flickr | В МВД предложили снять запрет на выезд мужчин за границу

Советник главы МВД Андрусив заявил, что Украине еще нужно мобилизовать сотни тысяч солдат. Однако мужчины, которые уедут на заработки за границу, смогут поддержать экономику.

Украинские власти должны создать легальный способ для мужчин покинуть страну за взнос в размере до 5 тысяч долларов. Те, которые уедут на заработки за границу смогут поддерживать экономику Украины в условиях войны. Об этом в своем закрытом телеграм-канале в понедельник, 30 мая, сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Представитель МВД написал, что война в Украине будет длиться еще долго и поэтому Министерству обороны необходимо будет мобилизовать "не одну сотню тысяч солдат". В то же время Андрусив отметил, что вопрос выезда за границу для мужчин "это не о запрете или разрешении", а о том, каким именно образом человек покидает границу вопреки ограничениям.

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", — написал советник министра.

Также Андрусив указал, что именно те деньги, которые привозили в страну украинские работники из-за рубежа, поддерживали отечественную экономику, и этот вопрос в условиях полномасштабной войны особенно актуален.

В качестве примеров Андрусив привел истории своих знакомых, один из которых не смог самостоятельно доставить дизель для посевной кампании из Румынии, а второй не может выехать, чтобы подписать договор на поставку украинской продукции в Германию на несколько миллионов долларов.

"Потому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", — сказал советник главы МВД.

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Пост Андрусива в телеграм-канале

Напомним, сегодня пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" ("ЕС") Петр Порошенко выехал в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Две предыдущие попытки покинуть страну были для политика неудачными — его не выпускали пограничники.

Также мы писали о том, как бывший главный судья Конституционного суда Александр Тупицкий покинул Украину без прохождения пограничного контроля. Его объявили в розыск.