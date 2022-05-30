"Дожали": Порошенко с третьей попытки выехал из Украины

Пятый президент отправился в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Его соратники назвали "правовым беспределом" запрет на пересечение границы.

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Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" ("ЕС") Петр Порошенко выехал в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Об этом написал в Facebook депутат от "ЕС" Владимир Арьев.

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"Дожали. Порошенко выпустили… Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции", – отметил политик.

Движение Украины в Евросоюз и НАТО, по его словам, является главной целью всей Украины и деление в этих вопросах на власть и оппозицию пойдет на вред государству, считает Арьев.

Источники издания "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказали, что Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей. Лидер ЕС публично не комментировал факт выезда в Европу.

Пресс-служба "Европейской солидарности" продублировала сообщение Арьева и указала, что Порошенко будет участвовать в заседании конгресса и на саммите Европейской народной партии с 31 мая по 1 июня.

Напомним, что утром 30 мая Порошенко объяснял главе государства Владимиру Зеленскому цель выезда из Украины. В Роттердаме на саммите, по его утверждениям, будут решать перспективы усиления санкций против РФ, послевоенное восстановление Украины и предоставление статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Госпогранслужба Украины первый раз не выпустила Петра Порошенко за границу 27 мая, в этот день он хотел отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в составе украинской делегации по решению украинского парламента.

Лидер "Евросолидарности" 2-й раз пытался уехать в Европу через тот же пункт пропуска, "Украинская правда" писала, что Порошенко показывал пограничникам диппаспорт.