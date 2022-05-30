В Роттердам на саммит: Порошенко третий раз пытается выехать из Украины

После двух неудачных попыток покинуть Украину через пункт пропуска "Рава Русская", пятый глава государства собрался на саммит Европейской народной партии. Эту командировку, по его словам, подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" (ЕС) Петр Порошенко собирается 3-й раз выехать за границу на саммит Европейской народной партии в голландском Роттердаме. Об этом политик написал в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Порошенко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с заявлением, что на указанном саммите будут решаться перспективы усиления санкционного режима против России, послевоенное восстановление Украины, и предоставление государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Нардеп перечислил 3 цели визита в Роттердам:

обсудить предоставление Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне. По его словам, это символично совпадает с введения безвизового режима 5 лет назад;

чтобы Европа больше снабжала Украину оружием в условиях российской агрессии и усилила санкции;

попросить достаточно денег во время войны и одобрить "план Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

Пятый президент акцентировал внимание на официальном приглашении на саммит от президента Европейской народной партии и командировке, которую подписал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

[ + – ] Пятый президент говорит, что его официально пригласили на саммит от президента Европейской народной партии

"После незаконного срыва моей поездки в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – написал лидер ЕС.

Во время полномасштабной войны с Россией, по мнению Порошенко, нужно сохранять единство, избегать внутренних распрей и работать на всех международных площадках, особенно на таких важных, как Европейская народная партия.

Выезд Порошенко из Украины — сколько было попыток

Первый раз украинские пограничники не выпустили Петра Порошенко из Украины 27 мая, они остановили политика на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. В партии "Европейская солидарность" тогда заявляли, что нардеп должен прибыть на Парламентскую ассамблею НАТО, его включили в состав украинской делегации по решению Рады.

СМИ сообщали, что Госпогранслужба не могла проверить подлинность документов от Рады, потому что не считывался QR-код. Порошенко и делегацию продержали на границе 2 часа, после этого они уехали.

28 мая лидер "Евросолидарность" 2-й раз пытался уехать в Европу через тот же пункт пропуска. Источник "Украинской правды" сообщал, что в этот раз пятый президент показал пограничникам дипломатический паспорт.

Петр Порошенко вместе с сопровождающими подъехали к "Раве-Русской" на трех автомобилях.

Напомним, что задержанный СБУ народный депутат Виктор Медведчук 23 мая дал показания против пятого президента Украины. Речь шла о незаконной приватизации трубопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля в ОРДЛО.

Фокус ранее изучал самые громкие уголовные дела, в которых фигурирует Петр Порошенко.