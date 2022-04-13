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Политика Суд над Порошенко по "угольному" делу

Шесть дел пятого президента. Что вспомнят и за что будут сажать Петра Порошенко

Серафима Таран
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Фото: Facebook | Петр Порошенко вместе с Виктором Медведчуком проходит по "угольному делу"

Фокус вспоминает самые громкие уголовные дела, в которых фигурирует пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

После того, как 12 апреля СБУ задержало Виктора Медведчука эксперты стали говорить, что куму президента РФ Владимира Путина больше нечего терять, и он вполне может поделиться с правоохранителями пикантными подробностями, которые прольют свет на фигурантов "угольного дела", по которому вместе с нардепом от ОПЗЖ проходит пятый президент Петр Порошенко. А 13 апреля тревожные сигналы поступили и от секретаря СНБО Алексея Данилова — он призвал тех, кто проходит по "делу Медведчука" о торговле углем с т.н. "Л/ДНР" собрать вещи и идти в СБУ "сдаваться".

"Угольное дело" не единственное, в котором фигурирует Петр Порошенко. Фокус вспоминает самые громкие уголовные дела.

Угольное дело: в чем обвиняют Петра Порошенко

Самое громкое дело, по которому сейчас проходит Петр Порошенко, — подозрение в организации поставок угля из ОРДЛО в Украину в 2014-2015 годах. По нему Порошенко грозит три статьи УК: госизмена, финансирование терроризма и создание террористической организации. Другими фигурантами по "угольному делу" проходят нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

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Утро 17 января в аэропорту "Киев" (Жуляны) был бурным

Петр Порошенко и дело Семочко

Еще одно уголовное дело Петра Порошенко, по которому есть подозрение, подписанное Офисом генерального прокурора, — назначение разведчика Сергея Семочко. Пятого президента подозревают в том, что он в 2018 году склонил бывшего главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий, назначая Сергея Семочко на должность своего первого заместителя — несмотря на то, что вакансию уже занимал другой человек. Это, по мнению обвинения, нанесло государству ущерб более чем на 1,5 млн гривен. Аргументов у сыщиков было несколько. По версии следствия, Сергей Семочко не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Кроме того, замов главы СВР назначает президент по представлению главы ведомства. А сыщики уверены, что имя Семочко появилось в представлении с подачи Петра Порошенко.

Сам Семочко "прославился" после того, как журналисты программы "Наші гроші" в 2019 году сообщили, что бывший разведчик владеет дорогостоящей недвижимостью под Киевом на общую сумму более 200 миллионов гривен, у жены и детей есть российские паспорта, и они ведут бизнес в оккупированном Крыму.

СБУ после выхода журналистских материалов провела свое расследование по статье о госизмене, но следов указанных преступлений не обнаружила. По делу Семочко Порошенко несколько раз вызывали в суд в 2020 году. В 2021 году адвокаты пятого президента говорили, что дело о назначении Семочко "сдулось".

Петр Порошенко на пленках Деркача

В мае 2021 года внефракционный парламентарий Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. По мнению Деркача, аудиозаписи свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко. Первая тема материалов касается якобы взятки в обмен на сохранение схем Burisma, а также отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал в 2015-16 годах дело Burisma "и вышел на Байдена". Вторая тема — развала парламентской коалиции и будущих выборов в феврале 2016 года. Мол, Порошенко признавал, что коалиции нет, но вместо объявить перевыборы, как того требует Конституция, он придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина.

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В команде Байдена "пленки Деркача" называли отредактированной чепухой. Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко дело о госизмене. В ноябре 2021 году НАБУ и ГБР закрыли дела, которые касались "пленок Деркача".

Корабли в Керченском проливе: законно ли действовал Порошенко

В ноябре 2018 года российские пограничники захватили три украинских военных корабля, которые проходили в районе Керченского пролива. В Киеве этот эпизод расценили как акт военной агрессии со стороны РФ. Петр Порошенко потребовал от Верховной Рады ввести в граничащих с Россией регионах военное положение на 30 дней. Следствие изучает, насколько законными были действия пятого президента.

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"Угольное дело" — одно из 58 уголовных дел, которые открыты в отношении Петра Порошенко
Фото: УНИАН

Петр Порошенко и дело судьи Чауса

Летом прошлого года скандального судью Николая Чауса обнаружили в Винницкой области. Последние несколько лет он скрывался в Молдове. Чаус стал известным широкой общественности в 2016 году, когда детективы НАБУ уличили его во взятке в размере 150 тысяч долларов. Деньги судья хранил в стеклянных банках, спрятанных у себя на огороде.

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Во времена президентства Петра Порошенко Чауса называли "ручным судьей". Самая яркая иллюстрация этого — дело Геннадия Корбана, лидера оппозиционной к Порошенко партии УКРОП и одного из ближайших соратников бизнесмена Игоря Коломойского. В конце 2015 года отношения между Коломойским и Порошенко испортились. В СМИ писали, что это стало поводом для того, чтобы Корбана задержали по обвинению в финансовых злоупотреблениях и похищении человека. Корбан называл дело заказным.

После того как Чауса в 2016 году поймали на взятке, он таинственным образом исчез из страны. В 2019 году ГБР начало проверять информацию о причастности пятого президента и его окружения к этой истории. Предполагалось, что Чауса могли тайно вывезти сотрудники Госохраны по личному приказу Петра Порошенко. Расследование ничем не завершилось.

Минские соглашения и госизмена Порошенко

Еще одно дело из-за возможной госизмены Петра Порошенко ГБР возбудило в декабре 2019 года из-за подписания им Минских соглашений в 2015 году. Тогда о новом производстве Государственного бюро расследований против Порошенко сообщил экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов.