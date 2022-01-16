Шість справ п'ятого президента. Що згадають і за що садитимуть Петра Порошенка

Фокус згадує найгучніші кримінальні справи, в яких фігурує п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Ранок 17 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни) буде бурхливим. Крім натовпу журналістів, багато хто з яких буде озброєний відеокамерами та прихильниками, зустрічати п'ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" можуть і представники Державного бюро розслідувань.

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Головне питання: що чекає на Порошенка, після повернення до країни? Чи вдягнуть на нього наручники прямо після прибуття в аеропорт? Чи затримають, коли він проходитиме паспортний контроль?

Засідання у Печерському суді з "вугільної справи" та "держзміни" призначено цього ж дня на 11:00. За інформацією екснардепа Ігоря Мосійчука, прикордонна служба має розпорядження заарештувати Порошенка.

"Вугільна справа" — одна з 58 кримінальних справ, які відкриті проти Петра Порошенка, як каже Фокусу адвокат п'ятого президента Ілля Новіков.

У команді ЄС вважають усі звинувачення проти свого лідера особистою помстою президента Володимира Зеленського, котрий під час дебатів назвав себе вироком для Порошенка.

Фокус згадує ключові судові справи, в яких фігурує п'ятий президент.

Вугільна справа: в чому звинувачують Петра Порошенка

Найгучніша справа, за якою зараз проходить Петро Порошенко, — підозра в організації постачання вугілля з ОРДЛО в Україну в 2014-2015 роках. За нею Порошенку загрожує три статті КК: держзрада, фінансування тероризму та створення терористичної організації. Іншими фігурантами у "вугільній справі" проходять нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра й ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

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Процедура затримання за вищезгаданими статтями є зрозумілою у виконанні, каже Фокусу адвокат Ростислав Кравець.

"Є ухвала суду про затримання Порошенка. Тому там, де він перетинатиме кордон, прикордонна служба має затримати його та передати правоохоронним органам для доставлення в Печерський районний суд для обрання запобіжного заходу. Причому час не повинен перевищувати 6 годин із моменту затримання до доставлення до суду", — коментує Фокусу Кравець.

Що буде далі з Петром Порошенком?

Крім сценарію, де на п'ятого президента вдягають браслет і відправляють під домашній арешт, суд може вважати підозри необґрунтованими, відпустити Петра Порошенка під особисті зобов'язання.

"Не заперечують, що до суду прийдуть десятки народних депутатів і попросять взяти Порошенка на поруки", — розмірковує Кравець.

[ + – ] Ранок 17 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни) буде бурхливим

Петро Порошенко та справа Семочка

Ще одна кримінальна справа Петра Порошенка, за якою є підозра, підписана Офісом генерального прокурора, є призначенням розвідника Сергія Семочка. П'ятого президента підозрюють у тому, що він у 2018 році схилив колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення влади та службових повноважень, призначаючи Сергія Семочка на посаду свого першого заступника, незважаючи на те, що вакансію вже обіймала інша людина. Це, на думку звинувачення, завдало державі збитків на понад 1,5 млн гривень. Аргументів у детективів було кілька. За версією слідства Сергій Семочко не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Крім того, заступників глави ССО призначає президент за поданням голови відомства. А детективи впевнені, що ім'я Семочко з'явилося у виставі з подачі Петра Порошенка.

Сам Семочко "прославився" після того, як журналісти програми "Наші гроші" в 2019 році повідомили, що колишній розвідник володіє дорогою нерухомістю під Києвом на загальну суму понад 200 мільйонів гривень, дружина та діти мають російські паспорти, і вони ведуть бізнес в окупованому Криму.

СБУ після виходу журналістських матеріалів провела своє розслідування за статтею про держзраду, але слідів зазначених злочинів не зафіксувала. У справі Семочка Порошенка кілька разів викликали до суду в 2020 році. У 2021 році адвокати п'ятого президента говорили, що справа про призначення Семочка "здулася".

Петро Порошенко на плівках Деркача

У травні 2021 року позафракційний парламентар Андрій Деркач оприлюднив записи телефонних розмов із голосами, схожими на голоси ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена та п'ятого президента України Петра Порошенка. На думку Деркача, аудіозаписи свідчать про вплив Байдена на Порошенка. Перша тема матеріалів стосується, нібито того, що Деркач отримав 1 млрд доларів в обмін на збереження схем Burisma та міжнародної корупції" і відставки ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, котрий розслідував у 2015-16 роках справу Burisma "і вийшов на Байдена". Друга тема — розвал парламентської коаліції та майбутніх виборів у лютому 2016 року. Мовляв, Порошенко визнавав, що коаліції немає, але замість оголосити перевибори, як цього вимагає Конституція, він дотримувався обіцянок, даних особисто Байдену, і блокував відставку Кабміну.

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У команді Байдена "плівки Деркача" називали відредагованою нісенітницею. Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка справу про держзраду. У листопаді 2021 року НАБУ та ДБР закрили справи, що стосувалися "плівок Деркача".

Кораблі в Керченській протоці: чи законно діяв Порошенко

У листопаді 2018 року російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які проходили в районі Керченської протоки. У Києві цей епізод розцінили як акт воєнної агресії з боку РФ. Петро Порошенко вимагав від Верховної Ради ввести у регіонах, що межують з Росією, воєнний стан на 30 днів. Слідство вивчає, наскільки законними були дії п'ятого президента.

[ + – ] "Вугільна справа" — одна з 58 кримінальних справ, які відкриті проти Петра Порошенка Фото: УНІАН

Петро Порошенко та справа судді Чауса

Влітку минулого року скандального суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області: останні кілька років він переховувався у Молдові. За часів президентства Петра Порошенка Чауса часто називали суддею, вкрай чуйним до побажань його адміністрації, а брутально кажучи "ручним суддею".

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Найяскравіша ілюстрація — роль, яку Чаус зіграв у долі Геннадія Корбана, лідера опозиційної партії УКРОП до Порошенка й одного з найближчих соратників олігарха Ігоря Коломойського. Наприкінці 2015 року відносини між Коломойським і Порошенком дуже зіпсувалися. У межах неоголошеної війни між ними Корбана затримали за звинуваченням у фінансових зловживаннях і викраденні людини. Корбан називав цю справу замовною з боку Порошенка. Чауса зловили на хабарі, після чого він таємниче зник із країни. Порошенка підозрюють у тому, що його таємно вивезли співробітники Держохорони за особистим наказом Петра Порошенка.

Мінські угоди та держзрада Порошенка

Ще одну справу через можливу держзраду Петра Порошенка ДБР порушило у грудні 2019 року через підписання ним Мінських угод у 2015 році. Тоді про нове провадження Державного бюро розслідувань проти Порошенка повідомив ексчиновник часів Януковича Андрій Портнов.