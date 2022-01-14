Хід Петром. Чому інтереси Порошенка збігаються з інтересами Кремля, і чого чекати Україні

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку призначено на 11:00, 17 січня. Слідство вимагає арешту з альтернативою застави 1 мільярд гривень. Пропонуємо вам авторську колонку публіциста Геннадія Друзенка на тему перспективи повернення п'ятого президента в Україну.

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Сподіваюся, українці ще пам'ятають завершення одного з телефонних діалогів Петра Порошенка з Володимиром Путіним, який мав місце навесні 2015-го, вже після Іловайська, ДАПу та Дебальцевого: "Жму руку. Обіймаю".

Було б наївним вважати, що Петро Олексійович втратив контакти в Кремлі після втрати ним президентської посади.

Сьогодні його інтереси об'єктивно збігаються з інтересами Путіна в одному: покарати та підвісити позиції "нахабного вискочки" Володимира Зеленського. Який, хоч і оточений "агентами Кремля", але виявився набагато менш зручним візаві для Москви, ніж його попередник.

У цій ситуації перенесення дати повернення Порошенка до України починає грати зовсім іншими фарбами. Учора п'ятий президент України дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, в якому заявив: "Я повертаюся не для того, щоб захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну".

І тут стоп: людина, яка всю свою каденцію називала "агентами Кремля" всіх, хто "розгойдував український човен", тобто критикував його особисто та його політику, офіційно та впевнено заявляє, що "не опиниться за ґратами" та "захищатиме Україну".

Оскільки Петра Олексійовича важко уявити в бронежилеті з автоматом у руках, це звучить, як "Повертаюся, щоб очолити захист Батьківщини". У принципі, п'ятий президент так і каже: "Я повертаюся, щоб забезпечити єдність, щоб пліч-о-пліч всі українці здатні були дати відсіч Путіну". І додає, що "згідно з останніми соціологічними опитуваннями, наша політична сила випередила Зеленського, випередила слуг народу"…

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Ось така майже незавуальована заявка на coup d'état. Саме те, що дуже потрібне Кремлю, щоб знайти формальний casus beli для масштабного вторгнення в Україну.

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Якщо додумати аналогії Зеленського з Януковичем в інтерв'ю Порошенка до кінця, то значить після повалення Зеленського нам слід очікувати вакууму легітимності та як наслідок – втрати чергових територій, якщо не колапсу української державності.

Порошенко намагається позиціонуватися як Петлюра, який повертається на білому коні, щоб скинути "запроданця" Скоропадського. От тільки "п'ятому" не завадило б знати, що сторіччя тому Директорія була не тріумфом, а агонією незалежної української держави.

Але є й гірка правда в словах п'ятого президента. Нинішня влада не може захистити Україну. Це стає все очевидніше, незважаючи на сигнали, що звучать із усіх боків про майже невідворотний напад Росії.

Але в цій ситуації нам потрібно шукати не новітніх Петлюр, які – якщо повернуться до влади – можуть швидко перетворитися на українських Петенів. Нам дуже потрібен український де Голль.

Україні вкрай не вистачає маловідомого, але зрілого (1940-го де Голлю виповнилося 50 років), одержимого національною ідеєю, жертовного, до кінця відданого Україні, мудрого та стратегічного лідера. Для якого "бути реалістом — значить вірити в чудеса".

А тих, хто прагне повернення брудних угод із Медведчуком, парадів під час Іловайська, зрадницької здачі ДАПу та Дебальцевого, обійматися з Путіним, радісно чекаємо в Жулянах вранці 17 січня!

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