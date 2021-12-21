Два чоботи пара. Чому в конфлікті Зеленського та Порошенка не співчуваєш нікому

Багато оглядачів на Заході справедливо зазначили, що висунення на адресу експрезидента Петра Порошенка звинувачення у державній зраді напередодні ймовірної війни з Росією, це безвідповідальна поведінка з боку Зеленського, тим паче, що саме звинувачення, враховуючи контекст подій, явно притягнуте за вуха.

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Проте, ті ж коментатори чомусь забувають, що кількома днями раніше той же Порошенко звинувачував Зеленського у державній зраді та погрожував усунути його за допомогою спланованого майдану. І теж робив це, незважаючи на загрозу війни.

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Посади папередніка. Де Порошенко потрібніший Зеленському – у в'язниці чи на виборах?

Так що два наших "гетьмана", п'ятий і шостий президенти, цілком гідні один одного і обидва вгризатимуться один одному в горлянки навіть коли російські танки будуть за 20 км від Києва.

Небажання припиняти боротьбу за владу, причому будь-якими, навіть найпідлішими засобами, в умовах, коли на кону державність України, це характерна риса української еліти.

Саме з цієї причини Україна втрачала свою державність щоразу, коли її набувала. Історія може повторитись і цього разу.

Першоджерело.