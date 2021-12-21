Два сапога пара. Почему в конфликте Зеленского и Порошенко не сочувствуешь никому

Многие обозреватели на Западе справедливо отметили, что выдвижение в адрес экс-президента Петра Порошенко обвинения в государственной измене накануне весьма вероятной войны с Россией, это безответственное поведение со стороны Зеленского, тем более, что само обвинение, учитывая контекст событий, явно притянуто за уши.

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Однако, те же комментаторы почему то забывают, что несколькими днями ранее тот же Порошенко обвинял Зеленского в государственной измене и угрожал сместить его с помощью спланированного майдана. И тоже делал это невзирая на угрозу войны.

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Посади папередника. Где Порошенко нужнее Зеленскому – в тюрьме или на выборах?

Так что два наших "гетьмана", пятый и шестой президенты, вполне достойны друг друга и оба будут вгрызаться друг другу в горло даже когда российские танки будут в 20 км от Киева.

Нежелание прекращать борьбу за власть, причем, любыми, даже самыми подлыми средствами, в условиях, когда на кону государственность Украины, это характерная отличительная черта украинской элиты.

Именно по этой причине Украина теряла свою государственность каждый раз, когда ее приобретала. История может повториться и в этот раз.

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