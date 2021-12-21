Два сапога пара. Почему в конфликте Зеленского и Порошенко не сочувствуешь никому
Пятый и шестой президенты Украины вполне достойны друг друга и оба будут вгрызаться друг другу в горло даже тогда, когда российские танки будут в 20 км от Киева.
Многие обозреватели на Западе справедливо отметили, что выдвижение в адрес экс-президента Петра Порошенко обвинения в государственной измене накануне весьма вероятной войны с Россией, это безответственное поведение со стороны Зеленского, тем более, что само обвинение, учитывая контекст событий, явно притянуто за уши.
Однако, те же комментаторы почему то забывают, что несколькими днями ранее тот же Порошенко обвинял Зеленского в государственной измене и угрожал сместить его с помощью спланированного майдана. И тоже делал это невзирая на угрозу войны.Важно
Так что два наших "гетьмана", пятый и шестой президенты, вполне достойны друг друга и оба будут вгрызаться друг другу в горло даже когда российские танки будут в 20 км от Киева.
Нежелание прекращать борьбу за власть, причем, любыми, даже самыми подлыми средствами, в условиях, когда на кону государственность Украины, это характерная отличительная черта украинской элиты.
Именно по этой причине Украина теряла свою государственность каждый раз, когда ее приобретала. История может повториться и в этот раз.