Красиві французькі слова: як Макрон українськими руками жар загрібає

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ЯК МАКРОН УКРАЇНСЬКИМИ РУКАМИ ЖАР ЗАГРІБАЄ

На сьогодні Макрон виглядає одним з найбільших яструбів у ставленні до путінської Pocii та найбільш послідовним союзником України серед іноземних лідерів. Але не варто купуватися на красиві слова та пишномовні фрази, які так люблять французи. "У справах їхніх пізнаєте їх", — говорить Святе Писання.

А от з реальними справами у французів все набагато гірше. За три роки великої війни Франція, друга економіка ЄС, допомогла Україні менш ніж на 5 млрд євро. Це в 3,5 раза менше за Німеччину, в 3 рази менше за Обʼєднане Королівство, вдвічі менше за далеку Японію, в 1,7 раза менше за Канаду чи Данію і трохи менше за Швецію чи Польщу. Я вже не кажу про те, що ця сума у 23 рази менша за американську допомогу.

У відсотках до ВВП французи також пасуть задніх. Їхня допомога Україні складає лише 0,18% від внутрішнього валового продукту країни. Для порівняння, як відсоток до ВВП естонська чи данська допомога більш як в 10 (десять!!!) разів перевищує французьку. Литовська — рівно в десять! Навіть Люксембург пожертвував Україні вдвічі більше — 0,33% від свого ВВП.

Тому так і хочеться нагадати Макрону стару українську приказку: "Красен проповідник не викладом, а власним прикладом". От коли ми побачимо на українській землі французьких солдатів, тоді й поговоримо про війну до повної капітуляції Росії. Хоча навряд чи поговоримо, бо саме за головнокомандувача Макрона французькі жовніри втекли з Малі, коли там зʼявився сумнозвісний "Вагнер" — навіть не російські регуляри.

Тому дякуємо, месьє Макрон, за красиві фрази. Буде потрібно захистити Францію від чергової окупації та ганьби — кличте.

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