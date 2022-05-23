Медведчук дал показания против Порошенко (видео)

По словам кума Путина, пятый президент возглавил схемы по приватизации украинского газопровода и покупке угля из оккупированных территорий Донбасса.

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Задержанный Службой безопасности Украины народный депутат Виктор Медведчук дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко по делам о незаконной приватизации трубопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля с неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующее видео СБУ опубликовала в понедельник, 23 мая.

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"Большинство всех этих событий связаны непосредственно с тогда действующим, начиная с 2014 по 2019 год, президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Естественно это делалось всегда по просьбе господина Порошенко. Вы представляете сколько раз мне хотелось сказать: "Да нет, уважаемый", — сказал Медведчук.

Политик добавил, что вопросом приватизации трубы он начал заниматься "по просьбе Порошенко": "И если бы сказали, что это труба Порошенко (а не Медведчука), это больше бы подходило". Нардеп сообщил, что в 2016 году Порошенко, учитывая контакты и связи Медведчука с руководством РФ, обратился к нему с просьбой посодействовать покупке государственной компании "Прикарпатзападтранса", которая владеет трубопроводом "Самара — Западное направление". Через этот объект осуществлялись поставки дизеля в Украину и Европу.

"Он обратился ко мне, для того, чтобы я переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "Транснефть" смогла продать эту трубу и для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко", — сказал Медведчук.

Задержанный СБУ политик указал, что для того, чтобы труба вышла из государственной собственности, необходимо было предпринять ряд действий. В частности, на суд, который оспаривал перевод трубы в собственность компании "Транснефть", оказывалось давление.

"Здесь господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и вопросы административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Суды, прокуратура, антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения естественно нужные для личных интересов президента Порошенко", — добавил нардеп.

По словам Медведчука, Порошенко потратил на покупку трубы 23 миллиона долларов — эти средства выводились через фиктивные договора. С мая 2018-го по май 2019-го года этот объект принес почти в два раза больше денег — около 41-42 млн долларов, добавил нардеп.

"Это еще раз подчеркивает, что административный аппарат, суды, прокуратура и другие государственные органы были задействованы Порошенко не напрасно. О том, что именно он контролировал прокачку дизеля по трубе свидетельствует и то, что действия по прокачке прекратились в мае 2019 года, то есть, после окончания президентских полномочий господина Порошенко" — сказал политик.

Дал Медведчук показания и по поводу производства, касающегося незаконной покупки угля из ОРДЛО вместо южноафриканского топлива. В этой схеме, которая действовала в конце 2014 — начале 2015 года, по словам задержанного политика, "была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата"

"Начиная с президента заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему по возможности закупки этого угля и поставки его в Украину… Порошенко с помощью своих подчиненных, таких как (Владимир) Демчишин, (тогдашний нардеп Игорь) Кононенко, (глава НБУ Валерия) Гонтарева, правоохранители, генеральный прокурор, министр внутренних дел, выстраивали систему, при которой этот уголь должен поступать с Донбасса на выгодных условиях и реализовываться в Украине", — добавил Медведчук.

Далее политик рассказал, что при содействии Кононенко в схеме был задействован бизнесмен Сергей Кузяра, а Демчишин занял пост министра энергетики "как приближенный человек Порошенко". До него должность занимал Продан, который был не согласен со схемой закупки топлива в ОРДЛО "и отстаивал схему покупки южноафриканского угля, которая была системной на то время в Украине, и на взгляд специалистов и экспертов, была более выгодной, более качественной для потребления в Украине"

"А именно с помощью президента Украины, генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителя Минтопэнерго (Министерства энергетики и угольной промышленности — ред.), "Укринтерэнерго" (Владимира) Зиневича, дошло дело до ареста, проводили у него обыски — с одной целью. Необходимо было прекращение поставок южноафриканского угля. Это задача, которая стояла перед правоохранителями, это задача которую выполняли по указанию президента Порошенко", — рассказал Медведчук.

Также, по словам нардепа, тогдашней главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой было поручено открыть счета в неподконтрольных Донецке и Луганске, чтобы проводить безналичную оплату за уголь с временно оккупированных территорий. Однако она это делать отказалась, поэтому платить пришлось наличными деньгами, которые в ОРДЛО тогда перевозила СБУ.

"В этом была моя роль — то, что касалось, РФ и руководства РФ, где нужна была моя помощь, в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей из государственного аппарата, которые этим занимались. И, поэтому, рассказав это, я отнюдь не рассчитывал, что ко мне должно измениться у кого-то мнение. Я просто хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные, о том, чем в том числе занимался господин Порошенко, являясь президентом Украины, стали известны", — резюмировал Медведчук.

Адвокат Петра Порошенко Головань в комментарии "Суспільному" заявил, что слова Медведчука о причастности пятого президента к выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля у ОРДЛО не соответствуют действительности. Головань также назвал обнародование показаний "пиар-акцией СБУ", ведь, по его словам, делом должно заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

11 апреля адвокат Порошенко сообщил, что у его клиента истек срок меры пресечения в виде личного обязательства.

Подробнее о том, в чем обвиняется Порошенко, читайте в материале Фокуса.