У Порошенко закончился срок меры пресечения по делу о госизмене

По словам адвоката нардепа Игоря Голованя, суд не продлевал меру пресечения в виде личного обязательства.

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У пятого президента Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в государственной измене по делу о поставках угля из ОРДЛО, истек срок меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом заявил адвокат народного депутата от "Европейской солидарности" Игорь Головань.

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По его словам, суд не продлевал меру пресечения для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко.

Таким образом, как отметил Игорь Головань, личное обязательство для пятого президента перестало действовать.

"Срок меры пресечения истек", — подчеркнул адвокат Петра Порошенко и отметил, что факт прекращения действия личного обязательства также подтвердила глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова.

Отметим, что 22 марта издание "Украинская правда" опубликовала интервью с генеральным прокурором, в ходе которого обсуждалось "угольное дело" пятого президента. Ирина Венедиктова заверяла журналистов, что расследование, несмотря на полномасштабную войну, продолжается.

Генпрокурор утверждала, что Петр Порошенко из-за мобилизационного возраста не сможет выехать за пределы Украины и сейчас не самое подходящее время для политических вопросов.

"У нас сейчас есть враг, которым нужно заниматься. Дело угольное в состоянии расследования и оно никуда не исчезло. Динамика расследования конечно же снизилась, потому что все ресурсы человеческие брошены на военные преступления", — сообщала Венедиктова в интервью "Украинской правде".

По решению Печерского районного суда Киева, Петр Порошенко обязан был сдать свои заграничные паспорта. Политику запретили выезжать за пределы Киева и Киевской области, а также без ведома прокуроров менять место проживания.

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Напомним, 20 декабря 2021 года пятому президенту Петру Порошенко сообщили о подозрении в совершении государственной измене по делу о поставках угля из ОРДЛО. По "угольному производству" также проходят нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший глава Минэнерго Владимир Демчишин.

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 года — в аэропорту "Жуляны" политика встречали сотни сторонников. 19 марта Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал пятому президенту меру пресечения в виде личного обязательства.