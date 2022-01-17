Порошенко вернулся в Украину

Самолет пятого президента прибыл в киевский аэропорт "Жуляны".

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Жуляны". Об этом с места событий в понедельник, 17 января, сообщила корреспондентка Фокуса.

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Политик уже вышел из самолета. Возле аэропорта в это время проходит митинг в его поддержку.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен. Вместе с тем политик выразил уверенность, что его не арестуют по прибытии в Украину.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.