"Зеленский себе навредит": Порошенко считает, что его не арестуют по прилету в Киев (видео)

Народный депутат заявил, что возвращается в Украину ради борьбы за страну, а не против президента Зеленского.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене и содействии террористической деятельности, подтвердил, что прилетит в Киев утром 17 января. Об этом нардеп от "Европейской солидарности" заявил в ходе брифинга, который проходил в Польше.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Петр Порошенко отметил, что до его возвращения в Украину осталось несколько часов. Пятый президент засомневался, что по прилету в Жуляны его арестуют.

"Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для такого ареста. Я считаю, что господин Зеленский нанесет себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к таким мерам", — продолжил нардеп от ЕС в ходе брифинга.

Помимо этого, парламентарий подтвердил, что после прилета в Жуляны посетит заседание Печерского районного суда Киева, в котором будут рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО.

По словам Петра Порошенко, он возвращается в Украину не для политической борьбы с президентом, а "ради Украины". В условиях концентрации российских войск и возможного полномасштабного вторжения армии РФ, нардеп от "Европейской солидарности" планирует созвать в Верховной Раде внеочередную сессию.

В ходе брифинга Петр Порошенко отметил, что год назад, 17 января 2021 года, в Москве задержали российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в РФ из Германии. Пятый президент заверил, что не специально подбирал дату своего прилета в Украину.

Петр Порошенко также озвучил несколько версий того, почему ему выдвинули обвинения в государственной измене и содействию террористической деятельности.

В первую очередь, как предположил пятый президент, уголовному производству "дали ход" из-за падения в декабре президентского рейтинга Владимира Зеленского. Второй причиной, по словам Петра Порошенко, может быть энергетический кризис, из-за которого в Украине наблюдается дефицит газа и угля.

Также нардеп от ЕС предположил, что рейс из Варшавы, на котором он планирует вернуться в Киев, могут направить в другой аэропорт, как было с белорусским оппозиционером и бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

[ + – ] Петр Порошенко сомневается, что его арестуют по прилету в Жуляны

Напомним, пятый президент Петр Порошенко, которому выдвинули обвинения в госизмене, планирует вернуться в Киев утром 17 января. Народный депутат прилетит в аэропорт "Жуляны" рейсовым самолетом венгерского лоукостера WizzAir.

Накануне возвращения Порошенко в Украину появилась информация о том, что партия "Европейская солидарность" планирует провести масштабную акцию в международном аэропорту Львова, а время собрания совпадает с прилетом еще одного рейса из Варшавы, где сейчас находится пятый президент.