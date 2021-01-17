Алексей Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержала полиция (фото, видео)
Самолет с оппозиционером, который должен был приземлиться во Внуково, перенаправили в Шереметьево.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, как и обещал, 17 января вернулся в Россию после лечения от отравления предположительно "Новичком" в берлинской клинике "Шарите".
В аэропорт россиянина вместе с женой привезли на правительственном автомо с мигалками, которое сопровождал еще один автомобиль, а также экипажи полиции.
В отличие от других пассажиров, Навальный с женой прошли регистрацию на рейс "Берлин-Москва" с помощью сотрудников федеральной полиции Германии до того, как сотрудники аэропорта начали регистрировать остальных людей, летевших этим же рейсом российской авиакомпании "Победа".
Когда на борту самолета Навального спросили, не боится ли он ареста в России, тот ответил, что "это невозможно".
Несмотря на то, что перед посадкой сотрудники Berlin Brandenburg International предупредили, что будут снимать с рейса тех, кто начнет вести фото- или видеосъемку, как только политик зашел в салон, на него сразу же нацелили объективы камер телефонов.
Тем временем в аэропорту "Внуково", куда направился борт с оппозиционером, было горячо. Еще за несколько часов до прилета Навального там начали собираться журналисты, сторонники и противники политика и просто зеваки. Многие люди шли с цветами и плакатами. В толпе даже заметили пассажира с огромным питоном на шее
Не обошлось без потасовок и скандалов. В то время, что должен был прилететь Навальный, ожидалось и приземление борта с певицей Ольгой Бузовой. Ее поклонницы уже стали объектом критики сторонниками оппозиционера.
Тем временем полиция начала оттеснять на улицу людей, который заполонили зал. Телеграмм-каналы сообщали о десятках задержанных.
Среди задержанных – соратники Навального: юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, помощник политика Илья Пахомов, бывший фигурант "московского дела" Константин Котов и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Позже полиция повязала корреспондента Daily Storm Антона Старкова, фотокорреспондента "Коммерсанта" Ивана Водопьянова и корресподента "Росдержавы" Кирилла Борисова.
За несколько минут до посадки аэропорт Внуково закрыли для самолетов, а все рейсы направили в зону ожидания. Причиной такого решения руководства стала якобы поломка снегоуборочной техники. По информации Baza, самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Позже соответствующая информация появилась на табло аэропорта Внуково.
В 19:12 по киевскому времени телеграмм-каналы сообщили о том, что самолет с Навальным приземлился в Шереметьево. Туда же был перенаправлен и самолет с Ольгой Бузовой на борту. В свою очередь полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в Шереметьево, оставив для проезда только одну сторону. Также было перекрыто Киевское шоссе на выезде из Внуково.
Незадолго до посадки политик сделал сэлфи с бортпроводниками.
Навальный с женой первыми прошли к выходу, однако, как и всем остальным пассажирам, им пришлось ждать, пока автобусы подъедут к трапу.
После выхода из самолета автобусом вместе с другими, прилетевшими этим же рейсом, Навальный поехал к зданию аэропорта, где должен был проходить паспортный контроль. Поскольку он находится в федеральном розыске, по российским законам, при предъявлении паспорта на пограничном пункте он должен быть задержан. Политик уже успел дать первый комментарий журналистам на фоне баннера с Кремлем.
"Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день!", – заявил он и извинился перед другими пассажирами за то, что так случилось.
"Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", – последнее, что сказал оппозиционер перед тем, как пройти контроль. В аэропорту его уже ждали встречающие.
Как и предполагалось, при прохождении паспортного контроля Навального остановили полицейские. Сначала он отказывался пройти с правоохранителями, а адвокат оппозиционера потребовал предъявить ордер.
Сотрудники полиции увели Навального, не пустив с ним его адвоката. Он успел попрощаться с женой Юлией, которую правоохранители не тронули.
Согласно заявления УФСИН по Москве, которое вышло буквально в считанные минуты после задержания, "17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей".
Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".
2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.
Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".
В конце декабря против Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту якобы траты им на личные потребности 356 млн рублей (около 142 млн гривен) из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).