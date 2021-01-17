Алексей Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержала полиция (фото, видео)

Самолет с оппозиционером, который должен был приземлиться во Внуково, перенаправили в Шереметьево.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, как и обещал, 17 января вернулся в Россию после лечения от отравления предположительно "Новичком" в берлинской клинике "Шарите".

В аэропорт россиянина вместе с женой привезли на правительственном автомо с мигалками, которое сопровождал еще один автомобиль, а также экипажи полиции.

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В отличие от других пассажиров, Навальный с женой прошли регистрацию на рейс "Берлин-Москва" с помощью сотрудников федеральной полиции Германии до того, как сотрудники аэропорта начали регистрировать остальных людей, летевших этим же рейсом российской авиакомпании "Победа".

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Когда на борту самолета Навального спросили, не боится ли он ареста в России, тот ответил, что "это невозможно".

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Несмотря на то, что перед посадкой сотрудники Berlin Brandenburg International предупредили, что будут снимать с рейса тех, кто начнет вести фото- или видеосъемку, как только политик зашел в салон, на него сразу же нацелили объективы камер телефонов.

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Тем временем в аэропорту "Внуково", куда направился борт с оппозиционером, было горячо. Еще за несколько часов до прилета Навального там начали собираться журналисты, сторонники и противники политика и просто зеваки. Многие люди шли с цветами и плакатами. В толпе даже заметили пассажира с огромным питоном на шее

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Не обошлось без потасовок и скандалов. В то время, что должен был прилететь Навальный, ожидалось и приземление борта с певицей Ольгой Бузовой. Ее поклонницы уже стали объектом критики сторонниками оппозиционера.

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Тем временем полиция начала оттеснять на улицу людей, который заполонили зал. Телеграмм-каналы сообщали о десятках задержанных.

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Среди задержанных – соратники Навального: юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, помощник политика Илья Пахомов, бывший фигурант "московского дела" Константин Котов и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Позже полиция повязала корреспондента Daily Storm Антона Старкова, фотокорреспондента "Коммерсанта" Ивана Водопьянова и корресподента "Росдержавы" Кирилла Борисова.

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За несколько минут до посадки аэропорт Внуково закрыли для самолетов, а все рейсы направили в зону ожидания. Причиной такого решения руководства стала якобы поломка снегоуборочной техники. По информации Baza, самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Позже соответствующая информация появилась на табло аэропорта Внуково.

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Фото: Лентач

Фото: Ateo Breaking

В 19:12 по киевскому времени телеграмм-каналы сообщили о том, что самолет с Навальным приземлился в Шереметьево. Туда же был перенаправлен и самолет с Ольгой Бузовой на борту. В свою очередь полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в Шереметьево, оставив для проезда только одну сторону. Также было перекрыто Киевское шоссе на выезде из Внуково.

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Незадолго до посадки политик сделал сэлфи с бортпроводниками.

Фото: Лентач

Навальный с женой первыми прошли к выходу, однако, как и всем остальным пассажирам, им пришлось ждать, пока автобусы подъедут к трапу.

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После выхода из самолета автобусом вместе с другими, прилетевшими этим же рейсом, Навальный поехал к зданию аэропорта, где должен был проходить паспортный контроль. Поскольку он находится в федеральном розыске, по российским законам, при предъявлении паспорта на пограничном пункте он должен быть задержан. Политик уже успел дать первый комментарий журналистам на фоне баннера с Кремлем.

"Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день!", – заявил он и извинился перед другими пассажирами за то, что так случилось.

"Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", – последнее, что сказал оппозиционер перед тем, как пройти контроль. В аэропорту его уже ждали встречающие.

Фото: Ateo Breaking

Как и предполагалось, при прохождении паспортного контроля Навального остановили полицейские. Сначала он отказывался пройти с правоохранителями, а адвокат оппозиционера потребовал предъявить ордер.

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Сотрудники полиции увели Навального, не пустив с ним его адвоката. Он успел попрощаться с женой Юлией, которую правоохранители не тронули.

Согласно заявления УФСИН по Москве, которое вышло буквально в считанные минуты после задержания, "17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей".

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Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".

В конце декабря против Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту якобы траты им на личные потребности 356 млн рублей (около 142 млн гривен) из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).