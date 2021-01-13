"Встречайте": Навальный объявил о возвращении в Москву 17 января (видео)

По словам политика, сфабрикованные в России против него уголовные дела ему "не очень интересны".

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прилетит в Россию из Германии в воскресенье, 17 января. Об этом он написал в своем Instagram.

"Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько "бёрпиз" (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал – наверное я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой (орфография сохранена, – ред.)", – написал политик.

Навальный добавил, что вопрос "возвращаться или нет" в Россию перед ним никогда не стоял, так как в Германии он оказался после попытки его убить. По его словам, сейчас президент Владимир Путин и его "слуги" делают все, чтобы он не вернулся обратно.

[ + – ]

"Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня", – написал Навальный.

Однако, по словам политика, сфабрикованные уголовные дела против него ему "не очень интересны".

"Россия – моя страна, Москва – мой город, я по ним скучаю", – подчеркнул он.

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте",— добавил он

Согласно информации с сайта "Победы", рейс из Берлина в тот день прибудет в аэропорт "Внуково" в 18:20 по Киеву.

В конце декабря против Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту якобы траты им на личные потребности 356 млн рублей (около 142 млн гривен) из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Позже Навальный опубликовал видео, в котором позвонил одному из своих убийц.