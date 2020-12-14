Названы имена тех, кто отравил Навального, это люди из ФСБ – расследование (видео)

"Я знаю всех, кто пытался меня убить", — говорит Навальный. В спецгруппу, которая готовила отравление российского оппозиционера, входило как минимум восемь сотрудников ФСБ.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Об этом сообщается в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel.

По данным журналистов, отравление в Томске было уже второй попыткой, за два месяца до этого сотрудники совершили покушение на него в Калининграде и едва не убили его жену Юлию.

Расследователи заявили, что установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, по меньшей мере восемь из которых участвовали в покушении на убийство Навального. В частности, руководитель института полковник Станислав Макшаков. По информации группы расследователей, силовики начали следить за политиком минимум с января 2017 — после того, как он объявил о планах участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году.

В ходе расследования выявлено трое сотрудников ФСБ с этого подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, — Алексей Александров, Иван Осипов — оба врачи — и Владимир Паняев.

Их поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из которых приехали в Омск, где был в больнице Навальный после отравления.

Расследователи установили по меньшей мере 8 основных исполнителей отравления: руководитель института — полковник Станислав Макшаков, старший член группы по отравлению Навального Олег Таякиной ( "Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев.

По информации расследователей, силовики начали следить за политиком минимум с января 2017 — после того, как он объявил о планах участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году.

В Новосибирск и Томск в августе 2020-го за Навальным вылетели Александров (под псевдонимом Фролов), Осипов (под псевдонимом Спиридонов) и Паняев (под своим именем), выяснили журналисты.

Отравители во время этой поездки пользовались подставными телефонами и поэтому точную траекторию их движения проследить трудно. Однако Александров два раза включил свой мобильный и журналисты выяснили, что в первый раз он находился около гостиницы в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, второй – в нескольких минутах езды от отеля, где находился сам Навальный, пишут расследователи.

Когда стало известно, что Навальный выжил после отравления, Александров, Осипов и Паняев сдали свои билеты в Москву и отправились в Горно-Алтайск (город в 9 часах езды от Томска). Туда же полетел и Таякин. Туда же полетел и Таякин. Журналисты считают, что они туда полетели, чтобы затем отправиться в соседний Бийск, где находится Институт проблем химико-энергетических технологий – вероятно, для уничтожения предметов, на которых могли остаться следы яда.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Газета The Sunday Times со сслыкой на источники в разведке сообщила, что Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск.