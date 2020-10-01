"Работает с ЦРУ": Кремль отреагировал на заявление Навального

Песков говорит, что обвинения Навального в адрес Путина являются оскорбительными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с российским политиком Алексеем Навальным работают западные спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

"Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним", – сказал Песков.

По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции". Он добавил, что у Кремля есть информация о том, что с Навальным работает Центральное разведывательное управление США.

Песков говорит, что обвинения Навального в адрес Путина являются оскорбительными.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.