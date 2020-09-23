32 дня провел в больнице. Навального выписали из "Шарите"
Навальный лечился в немецкой клинике с 22 августа.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления.
Об этом говорится на официальном сайте немецкой клинике.
"Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в "Шарите", выписан из стационара", — говорится в сообщении.
В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить.В общей сложности Навальный провел в клиние 32 дня, 24 из которых в реанимации.
"Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента", — добавили в клинике.
В тоже время, немецкие медики осторожны в прогнозах "отдаленных последствий тяжелого отравления".
Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.
Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.