Навального дважды пытались отравить "новичком", – СМИ

Навального якобы пытались отравить, когда он находился в искусственной коме.

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск. Об этом сообщает газета The Sunday Times со сслыкой на источники в разведке.

"Источники в западной разведке сообщили, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – сообщили в газете.

И во второй раз против Навального использовали "Новичок". По данным журналистов, агенты планировали не допустить, чтобы Навального доставили в клинику в Берлине живым.

По данным издания, еще одна доза "Новичка" увеличила бы вероятность смерти, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи не ввела Навальному атропин.

Напомним, в середине октября ЕС ввел санкции против шести физлиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального. Под ограничения в том числе попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.