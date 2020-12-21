"Я позвонил одному из своих убийц": Навальный рассказал о звонке ФСБшнику (видео)

По словам российского оппозиционера, его собеседник признался в попытке покушения.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что провел телефонный разговор с сотрудником ФСБ, который участвовал в операции по его отравлению, и что тот якобы признался в попытке покушения.

Видео с рассказом о том, как проходил этот разговор, появилось на YouTube-канале Навального.

"Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с человеком, для которого это просто работа. Мой собеседник – военный химик из ФСБшной группы отравителей отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", – заявил Навальный в Instagram.

Как утверждает Навальный, 14 декабря, около 6:30 утра по московскому времени, он сделал несколько звонков членам группы отравителей, в том числе некому Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Далее он попросил прояснить некоторые детали операции.

Навальный рассказывает, что разговор длился 45 минут, в ходе которого Кудрявцев подтвердил, что летал в Омск за одеждой оппозиционера, чтобы очистить ее от следов "Новичка". По его словам, особое внимание было уделено внутренней стороне трусов, где якобы был яд.

Собеседник Навального также заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств – быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи.

"Если б чуть дольше, то ситуация, думаю, могла бы пойти по-другому", – сказал голос в телефоне.

Он также упомянул других предполагаемых участников операции.

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В Кремле отвергают все обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и до сих пор не завели уголовное дело в связи с произошедшим.

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью западных спецслужб.

"Кому он нужен-то? (Навальный) Если бы хотели (отравить), довели бы до конца", – сказал Путин.

Он также заявил, что Навальный связан с иностранными спецслужбами, которые работают против России.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.