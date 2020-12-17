"Кому он нужен-то?": Путин прокомментировал обвинения в отравлении Навального

Российский лидер заявил, что Навальный связан с иностранными спецслужбами, которые работают против России.

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции, которую он проводит по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево сегодня,17 декабря, прокомментировал обвинения в сторону ФСБ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Российский лидер утверждает, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью западных спецслужб.

"Кому он нужен-то? (Навальный) Если бы хотели (отравить), довели бы до конца", – сказал Путин.

Он заявил, что Навальный связан с иностранными спецслужбами, которые работают против России.

"Что касается этого пациента в берлинской клинике… Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, то этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это так, тогда это интересно", – сказал Путин

Он продолжил: "Это трюк, чтобы напасть на первых лиц. Он (Навальный) хочет дать понять, что я человек такого же калибра. Но не этими трюками надо пользоваться, чтобы добиваться признания со стороны людей. Свою состоятельность надо доказывать делами, программой", – сказал президент РФ.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Газета The Sunday Times со сслыкой на источники в разведке сообщила, что Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.