"Тратил деньги на отдых за границей": в РФ против Навального возбудили дело о мошенничестве

Российский оппозиционер прокомментировал дело против себя: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту якобы траты им на личные потребности 356 млн рублей (около 142 млн гривен) из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", − говорится в сообщении.

По данным российского следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования в размере 588 млн руб (около 235 млн гривен).

В сообщении говорится, что Алексей Навальный "потратил из этой суммы более 356 млн руб (около 142 млн гривен) на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".

"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", − заявили в СКР.

Сам политик, который сейчас находится в Германии после курса лечения, в ответ на заявление СК написал в Тwitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Позже Навальный опубликовал видео, в котором позвонил одному из своих убийц.