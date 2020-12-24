Госдеп США прямо обвинил ФСБ в отравлении Навального, - The Hill

Россия выдвигала множество теорий заговора и объяснений, но никаких правдоподобных объяснений, кроме участия ФСБ нет, заявил представитель Госдепартамента.

В Штатах уверены, что выводы Организации по запрету химического оружия верны, и оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок", сообщает The Hill.

Госдепартамент США возлагают ответственность за покушение на жизнь Навального сотрудников Федеральной службы безопасности.

"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода — не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить", — заявил представитель Госдепа в ответ на обращение журналистов издания.

Отмечается, что по данным соцопроса, проведенного Левада-центром, 30% опрошенных россиян считают, что самой правдоподобной версией произошедшего с Навальным является инсценировка. Еще 19% считают, что отравление Навального – это "провокация западных спецслужб".

Из всего числа опрошенных 61% заявляли, что "что-то слышали" про отравление оппозиционера.

Навальный опубликовал видео, в котором позвонил одному из своих убийц.

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск- Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навального выписали из стационара клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.